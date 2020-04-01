Турнир серии «Большого шлема» Уимблдон отменили из-за пандемии коронавируса. Об этом 1 апреля сообщается на сайте турнира.

«Мы с большим сожалением отмечаем, <…> чемпионат 2020 года будет отменен из-за проблем общественного здравоохранения, связанных с эпидемией коронавируса. <…> В первую очередь мы беспокоимся о здоровье и безопасности тех, благодаря кому проводится Уимблдон, <…> а также о нашей ответственности за усилия по решению этой глобальной проблемы», — говорится в сообщении.

Глава Всеанглийского лаун-теннисного клуба Ричард Льюис назвал принятое решение в условиях сложившейся ситуации правильным и поблагодарил всех фанатов турнира за понимание.

Турнир должен был состояться в Великобритании в период с 29 июня по 12 июля. Вместо этого 134-й чемпионат будет проведен с 28 июня по 11 июля 2021 года. Таким образом, соревнования отменяются впервые с 1945 года.

Те, кто уже купил билеты, смогут вернуть их либо обменять для посещения чемпионата в 2021 году. Также будет решаться вопрос о мерах поддержки теннисистов и людей, оказавшихся в нужде из-за ситуации с COVID-19.

Ранее из-за пандемии коронавируса уже были отменены многие культурные и спортивные мероприятия, в том числе этап Гран-при «Формулы-1» в Бахрейне и во Вьетнаме.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometers на 1 апреля, всего в мире подтверждено свыше 877 тыс. случаев заболевания, скончались 43 тыс. человек.