В Париже из-за коронавируса отменили международный автосалон

Международный автосалон в Париже (Франция), который должен был состояться с 1 по 11 октября 2020 года, отменен из-за эпидемии коронавируса. Об этом во вторник, 31 марта, пишет Motor.

Организаторы посчитали, что в условиях закрытия предприятий и шоу-румов дилерских центров наиболее правильным решением будет отказаться от проведения выставки.

Ожидается, что все запланированные автомобильные премьеры пройдут в онлайн-формате.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным на 31 марта, в России зафиксировано 2337 случаев инфицирования, скончались 17 человек.

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