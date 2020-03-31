Hyundai начала испытания семиместного кроссовера Creta

Корейская компания Hyundai приступила к дорожным испытаниям семиместной модификации кроссовера Creta второго поколения. Об этом 31 марта сообщает Autonews со ссылкой на IndianCarsBlog.

Отмечается, что размер колесной базы автомобиля увеличится на 20 мм по сравнению с пятиместным кроссовером — до 2630 мм. Задний свес автомобиля вырастет на 10 мм, а общая габаритная длина станет больше на 30 мм.

Дебют нового поколения Hyundai Creta состоялся в феврале на автосалоне в Дели (Индия). Автомобиль отличается сдвоенными светодиодными фарами и широкой радиаторной решеткой.

В салоне установлены цифровая приборная панель, мультируль, а также вертикальный сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы.

Новый Hyundai Creta оснащается двигателями мощностью от 115 до 140 л.с. Коробки передач — шестиступенчатая «механика», вариатор и семидиапазонный «робот» с двумя сцеплениями.

18 марта сообщалось, что Hyundai представила в США новое поколение седана Elantra.