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Дилеры попросили Мишустина не закрывать автосервисы на карантин

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) направила премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с просьбой разрешить официальным сервисам продолжить работу на текущей неделе, объявленной президентом Владимиром Путиным нерабочей. Об этом 31 марта сообщает ТАСС.

В РОАД пояснили, что в условиях пандемии коронавируса и карантина экстренные службы, а также компании по доставке медикаментов и продуктов будут остро нуждаться в исправном автотранспорте.

«Проводить срочный ремонт (техническое обслуживание) автомобилей необходимо в сертифицированных центрах. Это вопрос безопасности. Ремонт автомобилей несертифицированными специалистами может привести к их поломке», — отметили в РОАД.

В ассоциации уверены, что официальные дилеры могут ремонтировать машины при полном обеспечении санитарно-эпидемиологической безопасности клиентов и сотрудников.

Ранее ассоциация в своем письме Михаилу Мишустину попросила освободить автодилеров от социальных выплат и дать отсрочку по уплате НДС.

По данным на 30 марта, в России зафиксировано 1836 случаев инфицирования коронавирусом, скончались 17 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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