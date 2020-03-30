В Китае выпустили «клон» Toyota Land Cruiser
Китайская компания Hengtian выпустила полноразмерный внедорожник L4600, который является «клоном» Toyota Land Cruiser. Об этом 30 марта сообщает Motor.
Длина автомобиля составляет 5239 мм, ширина — 2026 мм, высота — 1932 мм. Колесная база достигает 2950 мм. В салоне новинки установлены мультимедийная система с большим сенсорным дисплеем, кожаные кресла, а также четырехспицевый мультируль.
Архитектура шасси китайского внедорожника копирует Land Cruiser. Под капотом установлен 4,6-литровый 286-сильный бензиновый двигатель производства китайской фирмы Futai Power Co. Коробка передач предусмотрена одна — автоматическая.
Презентация автомобиля состоится в апреле этого года. Стоимость машины ориентировочно составит ¥270 тыс. (3 млн рублей).
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