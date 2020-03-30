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В Китае выпустили «клон» Toyota Land Cruiser

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Фото: youtube.com
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Китайская компания Hengtian выпустила полноразмерный внедорожник L4600, который является «клоном» Toyota Land Cruiser. Об этом 30 марта сообщает Motor.

Длина автомобиля составляет 5239 мм, ширина — 2026 мм, высота — 1932 мм. Колесная база достигает 2950 мм. В салоне новинки установлены мультимедийная система с большим сенсорным дисплеем, кожаные кресла, а также четырехспицевый мультируль.

Архитектура шасси китайского внедорожника копирует Land Cruiser. Под капотом установлен 4,6-литровый 286-сильный бензиновый двигатель производства китайской фирмы Futai Power Co. Коробка передач предусмотрена одна — автоматическая.

Презентация автомобиля состоится в апреле этого года. Стоимость машины ориентировочно составит ¥270 тыс. (3 млн рублей).

10 марта сообщалось, что в России сертифицировали новый кроссовер Exeed TXL.

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