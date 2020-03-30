На «АвтоВАЗе» рассказали о виртуальных краш-тестах автомобилей

Большинство краш-тестов автомобилей Lada, проводимых на «АвтоВАЗе», проходят в виртуальной реальности. Об этом 30 марта сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исполнительного директора «Ростеха» Олега Евтушенко.

«Специалисты предприятия рассчитывают на компьютерах такие аспекты конструкции автомобиля, как аэродинамика, безопасность, акустика, жесткость и долговечность кузова. Виртуально проводится 75–80% краш-тестов, и результаты испытаний всегда подтверждают полученные расчеты», — пояснил Олег Евтушенко.

В ноябре стало известно, что «АвтоВАЗ» больше не будет тестировать на уличном полигоне новые автомобили, сошедшие с конвейера, так как эта проверка приводит к бесполезной трате топлива.

Теперь все собранные машины обкатываются в специальном цехе на роликовых стендах, в разных режимах и на разных скоростях.

27 марта сообщалось, что «АвтоВАЗ» с 1 апреля повысит цены на автомобили Lada.