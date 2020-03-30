Прямой эфир

На «АвтоВАЗе» рассказали о виртуальных краш-тестах автомобилей

0
Фото: ТАСС/Яков Князев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Большинство краш-тестов автомобилей Lada, проводимых на «АвтоВАЗе», проходят в виртуальной реальности. Об этом 30 марта сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исполнительного директора «Ростеха» Олега Евтушенко.

«Специалисты предприятия рассчитывают на компьютерах такие аспекты конструкции автомобиля, как аэродинамика, безопасность, акустика, жесткость и долговечность кузова. Виртуально проводится 75–80% краш-тестов, и результаты испытаний всегда подтверждают полученные расчеты», — пояснил Олег Евтушенко.

В ноябре стало известно, что «АвтоВАЗ» больше не будет тестировать на уличном полигоне новые автомобили, сошедшие с конвейера, так как эта проверка приводит к бесполезной трате топлива.

Теперь все собранные машины обкатываются в специальном цехе на роликовых стендах, в разных режимах и на разных скоростях.

27 марта сообщалось, что «АвтоВАЗ» с 1 апреля повысит цены на автомобили Lada.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
BMW и Toyota испытают новую водородную силовую установку
Genesis выпустил новое поколение седана G80
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020