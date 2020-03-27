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«АвтоВАЗ» с апреля поднимет цены на автомобили

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 апреля повысит цены на автомобили Lada. Об этом 27 марта сообщает «Лада. Онлайн» со ссылкой на информацию «Российской газеты».

Так, в среднем автомобили отечественной марки подорожают на 5-10 тыс. рублей. В дилерские центры уже разосланы письма с новыми прайс-листами.

В частности, базовая версия седана Lada Granta подорожает с 455 900 рублей до 460 900 рублей. Модель Lada Vesta увеличится в цене с 629 900 до 636 900 рублей.

Стоимость обновленного внедорожника Lada 4×4 поднимется с 553 900 рублей до 559 900 рублей.

18 марта сообщалось, что по итогам февраля 2020 года в странах Европейского союза в общей сложности было продано 190 новых автомобилей Lada, что на 60% меньше, чем за такой же период прошлого года.

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