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Российский завод Hyundai приостановит выпуск машин из-за коронавируса

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Корейская компания Hyundai приняла решение временно приостановить производство автомобилей на российском заводе в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 26 марта в редакцию «Известий».

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Конвейер предприятия не будет работать с 30 марта по 3 апреля. Такое решение было принято в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавируса.

«Здоровье и благополучие сотрудников, партнеров и клиентов являются главным приоритетом для компании», — отмечается в сообщении компании.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.коронавирус

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