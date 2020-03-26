Эксперты назвали время суток с наибольшим количеством ДТП

В Москве в 2019 году наибольшее число автомобильных аварий с пострадавшими произошло в вечернее время суток. Об этом 26 марта сообщает Autonews со ссылкой на пресс-службу «Центра организации дорожного движения» (ЦОДД).

«Логично: темно, машин много, все торопятся домой», — подчеркнули в ЦОДД.

Эксперты ведомства отметили, что больше всего аварий за прошедший год было зафиксировано в 19:00 — 696 ДТП. Меньше всего аварий в столице происходило рано утром — с 4:00 до 6:00.

Жертвами ДТП в Москве в 2019 году стали 440 человек. Эта цифра на 5,4% ниже показателя 2018 года.

19 марта сообщалось, что, согласно данным ЦОДД, в обычный будний день большинство водителей в столице не используют свой личный транспорт.