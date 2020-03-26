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В Германии продадут простоявший 23 года в саркофаге BMW

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Фото: ebay.de
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В Германии на аукцион eBay выставили представительский седан BMW 740i 1997 года выпуска, который владелец хранил 23 года в специальном защитном саркофаге.

После покупки автомобиля собственник машины проехал на ней всего 255 км. При этом отмечается, что седан полностью в оригинальном состоянии и не попадал в аварии.

Автомобиль оснащен 4,4-литровым бензиновым двигателем V8. Мощность агрегата составляет 286 л. с. и 420 Н. м. крутящего момента. Мотор работает совместно с пятиступенчатой автоматической коробкой передач.

На сегодняшний день ставка на автомобиль достигла €56 тыс.

24 марта сообщалось, что в Великобритании на аукционе Classic Car Auctions продается автомобиль Mercedes-Benz 500E 1993 года выпуска, который ранее принадлежал актеру Роуэну Аткинсону.

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