Названы самые популярные премиальные автомобили с пробегом в России

В январе–феврале 2020 года жители России приобрели 74,6 тыс. подержанных легковых автомобилей премиум-сегмента, что на 10% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом 26 марта сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Лидирует в рейтинге Mercedes-Benz. Жители России стали обладателями 18,9 тыс. подержанных легковых автомобилей этого бренда.

На втором месте находится марка BMW, автомобили которой выбрали 17,6 россиян. Третье место занимает бренд Audi — 13,8 тыс. машин с пробегом.

В список самых продаваемых премиальных автомобилей на вторичном рынке по итогам первых двух месяцев 2020 года вошли также Lexus (7,1 тыс.), Volvo (4,7 тыс.), Land Rover (4,3 тыс.), Infiniti (2,8 тыс.), Porsche (1,8 тыс.) и Jeep (1,2 тыс.).

23 марта сообщалось, что самой популярной иномаркой в России по итогам января–февраля стал внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.