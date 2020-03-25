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Названа стоимость обновленного кроссовера Mitsubishi ASX

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Фото: Mitsubishi Motors
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Японская компания Mitsubishi в апреле этого года начнет продажи в России обновленного кроссовера ASX, стоимость которого составит от 1 382 000 рублей до 1 822 000 рублей. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба бренда.

Автомобиль получил новый передний бампер, решетку радиатора, капот, светодиодные фары и задние фонари. Модель также оснастили обновленной аудиосистемой, у которой улучшена система синхронизации со смартфоном.

Дилеры предложат кроссовер с 1,6-литровым двигателем мощностью 117 л.с. и шестиступенчатой механической коробкой передач. Также модель будет доступна с двухлитровым мотором мощностью 150 л.с. и вариатором.

11 марта сообщалось, что Mitsubishi запустила производство кроссовера Outlander 2020 модельного года на заводе в Калуге.

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