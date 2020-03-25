Прямой эфир

Polestar выпустила конкурента Tesla Model 3

0
Фото: Polestar
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывшее тюнинг-ателье Volvo, компания Polestar приступила к выпуску нового электромобиля Polestar 2, который должен стать конкурентом модели Tesla Model 3. Об этом 25 марта пишет Autonews.

Автомобиль построен на платформе CMA от Volvo. Новинка получила два электромотора и аккумулятор емкостью 78 кВт.ч. Суммарная мощность электрической силовой установки более 400 л.с. Запас хода у Polestar 2 составляет 470 км. Разгон до 100 км/ч у машины занимает не более пяти секунд.

Автомобиль выпускается на китайском предприятии бренда в городе Люцяо. Поставки машин в Европу начнутся летом этого года.

1 марта сообщалось, что производитель электрокаров Tesla объявил о полном переходе на продажи в режиме онлайн. Это позволит довести розничную стоимость базового электрокара Model 3 до $35 тыс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Автодилеры попросили Мишустина поддержать автобизнес
Названы самые продаваемые премиальные кроссоверы в России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020