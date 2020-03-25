Polestar выпустила конкурента Tesla Model 3

Бывшее тюнинг-ателье Volvo, компания Polestar приступила к выпуску нового электромобиля Polestar 2, который должен стать конкурентом модели Tesla Model 3. Об этом 25 марта пишет Autonews.

Автомобиль построен на платформе CMA от Volvo. Новинка получила два электромотора и аккумулятор емкостью 78 кВт.ч. Суммарная мощность электрической силовой установки более 400 л.с. Запас хода у Polestar 2 составляет 470 км. Разгон до 100 км/ч у машины занимает не более пяти секунд.

Автомобиль выпускается на китайском предприятии бренда в городе Люцяо. Поставки машин в Европу начнутся летом этого года.

1 марта сообщалось, что производитель электрокаров Tesla объявил о полном переходе на продажи в режиме онлайн. Это позволит довести розничную стоимость базового электрокара Model 3 до $35 тыс.