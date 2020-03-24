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Названы самые продаваемые премиальные кроссоверы в России

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Фото: Lexus
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Самым продаваемым премиальным кроссовером на российском авторынке по итогам января-февраля стал Lexus RX. Всего за два первых месяца 2020 года жители страны приобрели 1680 таких машин. Об этом во вторник, 24 марта, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

На втором месте находится модель BMW X3, которую за январь-февраль выбрали 962 жителя России. Третье место у BMW X5 — 916 машин.

В топ-10 самых продаваемых премиальных кроссоверов на российском автомобильном рынке по итогам января-февраля также вошли BMW X4 (657 ед.), BMW X7 (640 ед.), Mercedes-Benz GLS (637 ед.), Mercedes-Benz GLC (600 ед.), Mercedes-Benz GLE (560 ед.), Audi Q5 (554 ед.) и Audi Q7 (511 ед.).

18 марта сообщалось, что в России за два первых месяца 2020 года было выпущено 212 тыс. легковых автомобилей, что на 14,1% меньше, чем за такой же период прошлого года.

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