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Tesla полностью перешла на онлайн-продажу

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Фото: REUTERS/Chris Helgrenв
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Американский производитель электрокаров Tesla объявил о полном переходе на продажи в режиме онлайн. Это позволит раньше обещанного довести розничную стоимость базового электрокара Model 3 до $35 тыс., сообщили в компании.

Как уточняет ТАСС, в онлайн-магазине два варианта Model 3 продаются за $35 тыс. и $37 тыс. У более дорогого варианта увеличены дальность езды без подзарядки и мощность двигателя. Он также имеет новый салон. Производитель утверждает, что все эти достоинства обойдутся клиенту лишь на 6% дороже.

«Чтобы добиться таких расценок при сохранении рентабельности, Tesla переводит продажи своей продукции в мире исключительно в режим онлайн», — отметили в Tesla.

28 февраля автомобильная марка Polestar, входящая в структуру Volvo Car Group, выпустила электромобиль Polestar 2, который в будущем станет конкурентом модели Tesla Model 3.

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