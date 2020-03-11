В России началось производство обновленного Mitsubishi Outlander

Компания Mitsubishi запустила производство кроссовера Outlander 2020 модельного года на заводе в Калуге. Об этом 11 марта говорится в сообщении японского бренда.

Отмечается, что теперь интеллектуальная система полного привода S-AWC с управляемым вектором тяги будет устанавливаться на все полноприводные модификации модели.

Также для Outlander доступно новое поколение мультимедийной системы Mitsubishi Connect с поддержкой Car Play и Android Auto. Кроме того, в машине появились сиденья с улучшенной боковой поддержкой.

Комплектации и цены для Mitsubishi Outlander 2020 модельного года не изменились.

4 марта сообщалось, что на российском рынке стартовали продажи кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross в новой комплектации Black Edition.