В Сети появились фото моделей Lada производства ЗАЗа

Российский паблик RCI News опубликовал 25 марта фотографии серийных автомобилей Lada, выпущенных в Украине Запорожским автомобильным заводом (ЗАЗ).

Отмечается, что все автомобили были сфотографированы на территории официального дилерского центра, который находится в Киеве.

Товарное производство автомобилей Lada на ЗАЗе запустили в начале 2020 года. На конвейер украинского предприятия поставили практически все нынешние модели Lada: Vesta и XRay, их внедорожные модификации с приставкой Cross, а также Granta и Largus.

18 марта сообщалось, что европейские продажи Lada по итогам февраля 2020 года снизились на 60%.