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Porsche отзовет в России автомобили из-за угрозы возгорания

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Фото: ТАСС/PA Images/Jurica Galoic
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Немецкая компания Porsche приняла решение отозвать с российского рынка 5114 автомобилей Macan. Об этом 25 марта сообщает «Росстандарт».

Отмечается, что у автомобилей, проданных дилерами с апреля 2014 года по февраль 2019 года, в процессе эксплуатации может выйти из строя крепление топливного фильтра. Этом может привести к утечке топлива и его возгоранию в случае контакта с источником воспламенения.

Дилеры марки проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший сервисный центр для бесплатной доработки или замены крепления топливного фильтра.

12 марта сообщалось, что «АвтоВАЗ» отзывает в России 12 192 автомобиля моделей Lada Vesta, Xray и Largus из-за брака вакуумного усилителя тормозов.

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