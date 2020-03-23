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Названы самые популярные иномарки в РФ по итогам января-февраля

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Фото: toyota.ru
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В России в январе-феврале 2020 года было продано 32,1 тыс. новых легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа, что на 12% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Так, больше всего жителями страны было приобретено внедорожников Toyota Land Cruiser Prado — за два месяца россияне купили 1686 экземпляров этой модели (–6%). На втором месте находится Lexus RX с показателем 1680 проданных машин (+75%). Третье место у кроссовера Geely Atlas — 1030 единиц (+39%).

В топ-10 самых покупаемых в России новых импортных легковых автомобилей вошли также Haval H6 (886 ед.; +46%), Suzuki Vitara (867 ед.; рост в 3,3 раза), Subaru Forester (765 ед.; +13%), Volkswagen Touareg (743 ед.; −4%), Toyota Land Cruiser (706 ед.; −28%), Mercedes-Benz GLS (637 ед.; −9%) и BMW X3 (636 ед.; рост в 3,6 раза).

18 марта стало известно, что в России за два первых месяца 2020 года было выпущено 212 тыс. легковых автомобилей, что на 14,1% меньше, чем за такой же период прошлого года.

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