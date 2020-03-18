В России сократилось производство автомобилей

В России за два первых месяца 2020 года было выпущено 212 тыс. легковых автомобилей, что на 14,1% меньше, чем за такой же период прошлого года. Об этом 18 марта сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Отмечается, что в феврале было произведено 117,9 тыс. машин — это на 12% меньше, чем годом ранее.

Производство грузовиков в январе-феврале составило 14,1 тыс. единиц. Это на 13,7% ниже показателя прошлого года. В последний зимний месяц с конвейеров российских автозаводов сошло 10,4 тыс. грузовых автомобилей — это на 14,3% меньше, чем годом ранее.

12 марта сообщалось, что самым популярным новым автомобилем в Москве по итогам февраля 2020 года стала модель Nissan Qashqai, которая разошлась тиражом в 1318 экземпляров.