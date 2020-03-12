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Названы самые продаваемые автомобили в Москве по итогам февраля

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Самым популярным новым автомобилем в Москве по итогам февраля 2020 года стала модель Nissan Qashqai, которая разошлась тиражом в 1318 экземпляров. Об этом в четверг, 12 марта, сообщает «Автостат-Инфо».

Второе место в рейтинге популярности занимает Volkswagen Polo с результатом 759 купленных автомобилей. Третье место — у Kia Rio, который в феврале приобрели 663 жителя столицы.

В топ-10 самых продаваемых автомобилей в Москве по итогам февраля вошли также Hyundai Creta (616 ед.), Toyota Camry (471 ед.), Volkswagen Tiguan (448 ед.), Skoda Octavia (437 ед.), Hyundai Solaris (427 ед.), Toyota RAV4 (425 ед.), и Nissan X-Trail (390 ед.).

11 марта стало известно, что российский авторынок в феврале занял четвертое место в Европе.

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