Fiat остановил выпуск автомобилей в Италии

Компания Fiat Chrysler Automobiles (FCA) приостановила выпуск автомобилей на своих заводах в Италии в связи с эпидемией коронавируса. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба бренда.

Отмечается, что на всех итальянских предприятиях компании предпринимаются меры, направленные на повышение безопасности. В частности, проводится дезинфекция рабочих зон и помещений для отдыха. Когда предприятия продолжат свою работу, не сообщается.

Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Инфекция быстро распространилась на другие страны. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 11 марта, всего в мире подтверждено более 118 тыс. случаев заражения, скончались 4290 человек. О случаях заражения сообщили 113 стран. Наиболее тяжелая обстановка с распространением заболевания в Иране, Китае, Южной Корее и Италии.

10 марта сообщалось, что Московский международный автомобильный салон (ММАС), который проводится в столице по четным годам, может не состояться из-за эпидемии коронавируса.