Toyota сертифицировала новый кроссовер Highlander для России

Японская компания Toyota сертифицировала в России семиместный кроссовер Highlander нового поколения. Это следует из одобрения типа транспортного средства (ОТТС), которое было опубликовано в базе Росстандарта.

Судя по документу, машину оснастят 3,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 249 л.с., восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Длина кроссовера составляет 4966 мм, ширина — 1930, высота — 1755 мм. Размер колесной базы равен 2850 мм.

В базовую версию автомобиля войдут кондиционер, система мониторинга давления воздуха в шинах, электронная система контроля устойчивости, система распределения тормозного усилия, электронная система помощи при экстренном торможении, функция помощи при подъеме по склону, устройство вызова экстренных оперативных служб и аудиосистема.

6 февраля сообщалось, что концерн Toyota Motor готовит выпуск «ультракомпактных» автомобилей с батареей повторного использования в быту.