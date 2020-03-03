Популярный самурай: сможет ли японский седан вернуть былую славу

Toyota Corolla когда-то была очень популярна в России, но постепенно интерес к седану угас. Сможет ли новое поколение его возродить? Ведь все предпосылки к этому есть — новые кузов и платформа, множество электронных помощников. «Минтранс» тщательно изучил японский седан

Машину приспосабливали для российских условий — прежде всего установили так называемый пакет для плохих дорог, на несколько сантиметров увеличили клиренс. Теперь дорожный просвет равен 15 см, в больших городах, где снег убирают, этого будет достаточно.

У новой Toyota Corolla оставили всего один двигатель — объемом 1,6 л и мощностью 122 л.с. К нему на выбор идут две коробки — «механика» и вариатор.

Аэродинамических шумов немного, но рев и вибрации мотора присутствуют постоянно. Как Corolla была шумной, так и осталась. Расход топлива по шоссе и немного по городу — целых 11,8 л на 100 км. Это много, хотя этот мотор с «механикой» может уложиться в 6–7 л на «сотню».

У нового автомобиля понижен центр тяжести, что благоприятно сказывается на управляемости и устойчивости. Когда резко перестраиваешься или заходишь в крутой поворот, машину не нужно ловить рулем.

Непонятно, зачем тут такая вынесенная в салон передняя панель — дизайнеры явно перестарались. Тем более что автомобиль небольшой, он стал ниже на 3 см, и высоким здесь будет сидеть сложнее. На втором ряду плотно: крыша поджимает голову и по коленям тоже места маловато. Есть подогрев сидений, но сзади нет ни одной розетки.

Как устроен мировой бестселлер, действительно ли он так надежен и где у багажника кнопка — обо всем этом вы узнаете, посмотрев тест-драйв с Вячеславом Субботиным



В полном выпуске «Минтранса»: Когда машина может стать хромой и что для этого надо сделать? Какой автомобиль лучше — тот, что сделан для Кореи, или тот, что сделан для России?