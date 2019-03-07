Королловый остров: как изменился мировой бестселлер

Toyota Corolla снова стала мировым бестселлером — согласно данным сайта focus2move в прошлом году ее продажи достигли отметки 1,81 млн машин. Капля российских продаж теряется в этом мировом океане — у нас титул самой популярной «Тойоты» носит Camry. «Маленькая Камри» — именно так теперь именуют в «Тойоте» седан Corolla двенадцатого поколения. Внешнее сходство можно сразу записать новинке в плюсы. Что еще необходимо Toyota Corolla, чтобы стать успешной в России, выясняли «Известия».

тойота Фото: Toyota

Признаки породы

Машины действительно похожи, хотя некоторые нюансы российскому человеку заметить сложно. Например, узкие прорези в бамперах — это напоминание о спортивной версии Camry и американском флагмане Avalon, машинах у нас совершенно неизвестных. Сзади Corolla и вовсе вызывает ассоциации с какой-то из моделей Lexus — изогнутая хромированная планка между фонарями выглядит богато.

В целом седан стал одновременно и ярче, и солиднее. Наконец, в добавление к традиционным белому, черному и серому цветам добавили несколько более ярких — зеленый, синий и бронзовый.

Toyota не сильно экспериментировала с дизайном седана, сделав исключение для американской версии — у нее более агрессивная передняя часть с фарами-лезвиями. Такой же оптикой щеголяют европейские хэтчбек и универсал. Кстати, хэтч, утративший собственное имя Auris, выглядит наиболее авангардно, но его пропорциям как будто не хватает гармонии.

Габариты практически не изменились — седан нового поколения прибавил всего сантиметр в длину и стал ниже на 3 см. При этом он как бы распластался по земле — новая платформа позволила понизить центр тяжести и уменьшить высоту капота и багажника. На российских седанах это будет не так заметно — у них клиренс в сравнении с европейскими машинами увеличен на 1,5 см — до 150 мм.

Внутренние перемены

Передняя панель тяготеет к симметрии и минимализму. От «слоеного» авангарда здесь остался разве что диагональный шов справа. Нитки, кстати, настоящие. Если прострочкой сейчас не удивить, то качество материалов действительно выросло — приятный на ощупь мягкий пластик, хром с натуральным блеском. Стало меньше и маркого черного глянца.

тойота Фото: Toyota

Общее впечатление снижают разве что жесткие карты дверей, но представители Toyota обещают, что так будет только в самых простых версиях — более дорогие машины получат и более дорогую отделку.

Колесная база осталась прежней — 2700 мм. Передние и задние кресла немного сдвинули вперед. При этом объем багажника вырос, а запас для ног на втором ряду не изменился. Задние пассажиры и раньше не жаловались на тесноту, а теперь для них еще появились дополнительные дефлекторы обдува, подогрев сидений. Ради удобства удлинили центральный откидной подлокотник.

Corolla — хоть и напоминает Camry в миниатюре, но это не повод оценивать ее только с заднего сиденья. Водительское кресло в меру плотное и комфортное, посадка чуть ниже, чем у предшественницы. При этом обзор с водительского места стал лучше за счет уменьшенной высоты передней панели и капота и окошками перед боковыми зеркалами.

Toyota_car-084 Качество материалов выросло. Салон может быть не только черным, но и двухцветным с деталями бежевого цвета Фото: Toyota Toyota_car-048 На центральный дисплей можно вывести различную информацию Фото: Toyota Toyota_car-140 Руль почти, как у новой Camry Фото: Toyota Toyota_car-085 Электрорегулировка поясничного подпора — новая опция Фото: Toyota Toyota_car-145 Все стеклоподъемники с автоматическим режимом Фото: Toyota Toyota_car-041 Навигации на российском рынке не будет Фото: Toyota Toyota_car-052 Камера заднего вида доступна раньше, чем парктроники Фото: Toyota Toyota_car-093 Для удобства пассажиров откидной подлокотник удлинили Фото: Toyota

Цвет настроения

Центральный циферблат на приборной панели рисованный — помимо него, на большой цветной дисплей можно вывести разнообразную информацию. Кроме того, у дорогих версий есть еще и проекция данных на лобовое стекло. Шкалы всех циферблатов насыщенно-синего цвета и выглядят несколько аляповато. Не обошлось и без синей подсветки кнопок, так любимой азиатскими автопроизводителями, хотя в «Королле» ее интенсивность намного меньше.

Обилие прямоугольных физических клавиш и ручек — шаг от сенсорного будущего, но виртуальные кнопки в предыдущем поколении седана работали далеко не безупречно. А сейчас всё понятно и предсказуемо. Нужно увеличить громкость музыки — крути ручку вместо того, чтобы целиться в нарисованный плюс. Клавиши ходят плотно и точно не производят впечатление дешевой замены.

Особого смысла в большом дисплее нет — на него можно вывести разве что меню аудиосистемы и картинку с камеры заднего вида. Штатной навигации у российских «Королл» не будет, а интеграцию с iOS и Android обещают только в 2020 году. Об интеграции с «Яндекс.Авто» в Toyota говорят осторожно, в то же время дилеры устанавливают на C-HR «Яндекс.Навигатор» и дополнительный блок с SIM-картой.

тойота Фото: Toyota

Управление двухзонным климатом тоже сделали максимально простым — две ручки и узкая серебристая полоска кнопок. Раньше было оригинальнее, но не факт, что качающиеся клавиши удобнее.

Не время скучать

«Скажем нет скучным автомобилям», — это слова президента японской компании Акио Тойода. Босс и сам подает пример, передвигаясь в громадном лимузине Toyota Century в отвязном тюнинге Gazoo Racing.

В помощь дизайнерам они создали новую глобальную архитектуру TNGA, на которой строятся все новые «Тойоты», от маленького C-HR до большой Camry. Рецепт борьбы со скукой прост — ниже центр тяжести, жестче кузов, более драйверские настройки рулевого и подвески. Теперь сзади у «Короллы» не полузависимая балка, а многорычажка. Это не только позволило сделать автомобиль более драйверским, но и сэкономить — Corolla во многом унифицирован с гибридом Prius и кроссовером C-HR.

Представлять новое поколение «Короллы» на Мальорке уже стало традицией, но в этот раз серпантины самого крупного из Балеарских островов оказались кстати. Повороты автомобиль проходит азартно, реакции точные и понятны, но чтобы насладиться новым шасси, нужен более мощный мотор.

тойота Фото: Toyota

Под капотом — прежний атмосферник 1,6 мощностью 122 л.с. в паре с прежним вариатором. Паспортная динамика практически не изменилась, но потяжелевшему седану такого силового агрегата хватает впритык. Двигатель моментально реагирует на газ, вариатор выкручивает обороты на полную, бросив имитировать несуществующие передачи. С места до «сотни» за 11 секунд — неплохой результат в этом классе и с таким мотором.

Но шасси требует: еще! еще! Спортрежим позволяет выжать еще каплю, но звук мотора неприятно громкий и натужный. Кажется, солируй он меньше, седан воспринимался бы более динамичным. К сожалению, альтернатива единственному в Европе бензиновому мотору — гибриды с двигателями 1,8 и 2,0. Машины, конечно, более динамичные, но для России непонятные и к тому же слишком дорогие.

Слагаемые комфорта

Дороги Мальорки — не место, чтобы проверять энергоемкость подвески, но немногочисленные дефекты автомобиль проходит мягко, даже на 17-дюймовых колесах. В этом вся новая Corolla — желая заинтересовать молодежь, японцы не собирались терять традиционную возрастную аудиторию, ценящую комфорт.

тойота Фото: Toyota

Но как уже было сказано, российские машины получат адаптированное шасси с увеличенным дорожным просветом. И вполне возможно, их характер будет немного другим. Специально для нас увеличили количество зимних опций: в комплекте с дополнительным отопителем, подогревом руля и зоны покоя стеклоочистителей идет подогрев задних сидений.

Кроме того, Corolla получила комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense 2.0 — почти как у Camry. Автомобиль умеет распознавать знаки скоростных ограничений, следить за разметкой, усталостью водителя, переключаться с дальнего света на ближний, предупреждать об опасности столкновения и даже самостоятельно тормозить на небольшой скорости.

Однако комплекс Toyota Safety Sense 2.0 достался машине в несколько усеченном виде: например, адаптивный круиз-контроль замедляет автомобиль только до скорости 40 км/ч и тормозить до полной остановки не умеет.

тойота Фото: Toyota

Сравниваем ценники

В Россию машины, как и прежде, будут поставляться из Турции. Стартовый ценник вырос с 1 млн 30 тыс. до 1 млн 173 тыс. рублей, но раньше базовая Corolla оснащалась менее мощным мотором объемом 1,33 л, не имела боковых подушек безопасности и системы стабилизации (VSC). Так что логичнее сопоставлять новую комплектацию «Стандарт» с прежней «Классик», хотя у той снова не было VSC и трекшн-контроля. В этом случае разница между ними составляет всего 26 тыс.

Дальше разрыв увеличивается. Раньше, чтобы приобрести автомобиль в нормальном оснащении, с климат-контролем, 16-дюймовыми колесами, мультимедийной системой и камерой заднего вида, нужно было заплатить 1 млн 354 тыс., сейчас — 1 млн 434 тыс. Но у нового седана уже есть зеркала с функцией автоматического складывания и датчик дождя. Плюс сигнализация и электрорегулировка поясничного подпора водительского кресла.

Если раньше самая оснащенная Corolla стоила менее полутора миллионов, то теперь перешагнула за эту отметку. За версию «Престиж» с полностью светодиодной оптикой, 17-дюймовыми дисками, беспроводной зарядкой для смартфона и комбинированной — кожа плюс ткань — обивкой салона просят 1 млн 580 тыс. Седан с комплексом электронных помощников Toyota Safety Sense 2 потянет на 1,7 млн рублей — за такую сумму можно уже приобрести Camry в неплохом оснащении. Особо на «Королле» не сэкономишь. Комплектация базового седана бедная, а вместо красивого центрального дисплея — нелепый короб с заглушкой под магнитолу. Чтобы приобрести автомобиль в хорошем оснащении можно заплатить около полутора миллионов рублей.

тойота Фото: Toyota

По сути, решение продавать «Короллу» в России скорее политическое — наш рынок практически поделен между RAV4, Camry и Land Cruiser 200, а гольф-сегмент растерял былую популярность. Но как же мы останемся без мирового бестселлера? Тем более что он ярко выглядит и неплохо едет. Больших продаж ожидать не стоит, хотя за прошедшие три года спрос вырос с 3 до 5 тыс. машин.

Пусть цены у конкурентов выглядят привлекательнее, пусть они предлагают более одного мотора, но ключевое преимущество Corolla — магия бренда. Более трети выбирали предыдущее поколение этой модели за репутацию и надежность. Седан с шильдиком Toyota дешевеет медленно и его можно будет выгодно перепродать. Получается своеобразная инвестиция.