Точка, точка, запятая: найден способ борьбы с автоугонами

Сразу же после того, как на улице появился первый автомобиль, его захотели угнать. Как бы владельцы ни защищали свои машины, находятся умельцы, способные обойти даже самые продвинутые системы безопасности. Теперь на «тропу войны» решили вступить сами автопроизводители. Toyota и дочерний бренд Lexus представили инновационный способ защиты автомобиля от кражи. Какой — рассказывают «Известия».

В 1896 году в Париже был зарегистрирован первый в истории угон автомобиля. Пострадавшей стороной оказался барон Эьтен ван Зюйлен ван Ниэвельт, автоэнтузиаст и по совместительству основатель Автомобильного клуба Франции. Машину тогда, конечно же, нашли, а вора — наказали. Однако в наши дни подобные преступления не всегда раскрывают.

По статистике автостраховщиков за 2019 год, дорогие седаны и внедорожники Toyota и Lexus входят в топ-10 самых угоняемых автомобилей. Зачастую подобные машины не разбирают на запчасти, а перепродают целиком, перебив номера.

Понятно, что сложившееся положение дел японцам не нравится, именно поэтому Toyota и Lexus разработали противоугонное средство, которое если и не защитило бы на 100% автомобиль от кражи, то точно бы лишило его привлекательности на вторичном рынке. Так увидели свет уникальные противоугонные идентификаторы T-Mark и L-Mark.

10 тыс. точек

Суть технологии заключается в том, что на автомобиль в определенных местах, причем как видимых, так и в труднодоступных, методом напыления наносят особое вещество, своего рода смесь клея и микроскопических точек с информацией. Внешне субстанция напоминает знакомый многим лак для ногтей с блестками.

Всего на автомобиль наносится порядка 10 тыс. точек в 25–30 местах на кузове и агрегатах. Причем карта нанесения маркировки если и не уникальна для каждого автомобиля, то существенно отличается даже в машинах одной и той же модели.

Угон_5 Вот так выглядит одно из мест нанесения маркировки в легкодоступной части автомобиля Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская

Место нанесения видно даже невооруженным глазом и похоже на россыпь конфетти, размер точки в диаметре не превышает одного миллиметра. На каждой такой точке нанесен 14-значный PIN-код, который можно прочесть лишь при 60-кратном увеличении. В совокупности каждая пара VIN–PIN уникальна и хранит в себе сведения о модели, двигателе и трансмиссии, дате производства, цвете кузова, интерьера и комплектации.

По словам представителя автоконцерна, маркировка прошла все необходимые испытания на стойкость, выдержав температурные колебания (от −60 до +45 градусов), а также воздействие агрессивных сред. T-/L-Mark гарантированно не облетит в течение 15 лет. При этом, что вдвойне приятно, противоугонное средство никоим образом не скажется на стоимости автомобиля.

Хорошо забытое старое

Назвать маркировку T-/L-Mark инновационной сложно. По сути, это уже знакомая специалистам технология DataDot, которая была запатентована еще в начале 2000-х. Однако тогда она не получила широкого распространения в силу невозможности решить весьма тривиальный вопрос: кто возьмет на себя ответственность хранить эту базу данных.

Угон_3 Детально рассмотреть PIN-код на точках можно при помощи камеры мобильного телефона и нехитрого устройства, похожего на портативный микроскоп Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская

В наши дни на ответственное хранение этого внушительного массива данных согласился уже сам автопроизводитель, получив право нанесения и самой уникальной маркировки. Виртуальная картотека также доступна владельцам автомобилей Toyota и Lexus. Поиск по ней можно осуществить, лишь зная VIN- или PIN-код. После ввода многозначного номера в браузере отобразится информация о конкретном автомобиле, а также карта нанесения маркеров. Также с запросом к автопроизводителю могут обратиться уполномоченные сотрудники МВД РФ.

Гарантированная защита

Представители Toyota–Lexus приводят в пример ЮАР, где с 2012 года подобная маркировка стала обязательной. Всего лишь за год количество угонов в стране сократилось на 80%, а по данным на сегодняшний день, на территории Южно-Африканской Республики кражи автомобилей прекратились.

При этом эффективность технологии T-/L-Mark уже доказана и в России. Маркировка с 2018 года наносится на автомобили Lexus ES последнего поколения. По итогам последних двух лет в МВД РФ не было зарегистрировано ни одного случая угона.

Японцы постепенно внедряют данную технологию на автомобили этих двух марок. По планам компании, к июлю 2020 года маркировка будет применяться на весь модельный ряд Toyota и Lexus.

Угон_2 В УФ-свете маркировки T-Mark и L-Mark начинают светиться. Это свечение является еще одной дополнительной степенью защиты Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская

Предложенная Toyota и Lexus маркировка создаст угонщикам существенную проблему — обнаружить все локации нанесения маркировки, а также каким-либо образом заменить микродоты невозможно. О применении новой технологии уже знают и в дилерских центрах, и в ГИБДД. Любое несоответствие будет незамедлительно выявлено при попытке совершить регистрационные действия.

Покупая же автомобиль «с рук», можно самолично проверить, присутствуют ли отметки под капотом на лонжероне и в багажном отсеке, рядом со штатным местом для хранения запаски. Именно для этих целей автопроизводитель наносит часть маркировки в легкодоступных местах. При помощи нехитрого прибора для смартфона или увеличительного стекла можно рассмотреть PIN-код и самостоятельно проверить соответствие. При этом, добавляют специалисты из Toyota, полное отсутствие напыления и микродотов должно насторожить потенциального покупателя.

Что делать с найденным автомобилем?

Процедура легализации автомобиля после кражи также довольно проста. После обнаружения машины и сверки всех необходимых идентификационных номеров автомобиль передадут законному владельцу. В случае если автомобиль был застрахован по каско и страховая компания уже выплатила компенсацию, обнаруженный автомобиль будет отдан страховщику. В случае если угонщики уже успели перебить на автомобиле таблички с VIN-номерами, то при возврате транспортного средства его законному владельцу в документы будет внесена соответствующая пометка, а само авто будет передано хозяину на «ответственное хранение».

Угон_4 Маркировка наносится в зависимости от модели в 25–30 местах на кузове и агрегатах. Всего на машине, оборудованной инновационной противоугонной системой, можно насчитать порядка 10 тыс. точек — микродотов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская

«Понятный шаг со стороны Toyota и Lexus, — заявил «Известиям» главный редактор «За рулем» Максим Кадаков, напомнив, что автомобили этих марок действительно находятся в лидерах у автоугонщиков. — Технология не нова. Еще в советское время владельцы автомобилей пытались как-то обезопасить свои автомобили от угона, и, в частности, одним из решений была гравировка на стеклах или боковых зеркалах. Наносили обычно либо личные данные, либо VIN-номер. Даже сейчас иногда можно встретить объявления о продаже таких машин».

Эксперт уверен, что новая технология в реалиях России вряд ли будет способна искоренить угон, как на то рассчитывают в Toyota и Lexus. По его словам, до сих пор на территории РФ автомобили покупают разные люди и для разных целей, и многим по большей части всё равно, есть там на кузове какие-то метки или нет. Журналист также добавил, что непонятно, кто и как будет проверять надписи на этих метках, если вдруг угнанный автомобиль остановили где-нибудь на дороге.

«Это скорее маленький плюсик, но не уверен, что он спасет саму ситуацию. Часть проблем, наверное, уйдет, однако когда эта система начнет реально работать — непонятно», — добавил Кадаков.

Угон_1 Так выглядит маркировка T-Mark на расширительном бачке радиатора Toyota RAV4 и при 60-кратном увеличении. При этом нет никакой разницы, в каком именно месте была нанесена маркировка. Автопроизводитель гарантирует, что прочности ее покрытия хватит на 15 лет эксплуатации автомобиля Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская

Более оптимистично на нововведение смотрит независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев, который считает, что эта технология в случае ее успешной реализации способна заинтересовать многие азиатские страны, где так же, как и в России, вторичный рынок крайне обширен.

«Да и в России новая технология определенно пойдет на пользу потребителю. Дополнительная защита от угона в этом случае способна реально снизить стоимость страхового полиса», — уверен автоэксперт.