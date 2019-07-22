Попасть на колеса: названы самые угоняемые автомобили в России

В 2019 году самым популярным автомобилем у российских угонщиков стал седан Hyundai Solaris, несмотря на то, что сама модель постепенно уступает позиции в рейтинге продаж. Об этом свидетельствует страховая статистика угонов автомобилей, предоставленная «Известиям» компанией «Ренессанс Страхование». За дорогими премиальными автомобилями воры чаще всего отправляются в столицу, а в регионах наиболее распространены кражи более доступных моделей. Популярность ретромобилей в России породила спрос даже на такие раритеты, как «Волга» ГАЗ-21, отмечают эксперты. Подробности — в материале «Известий».

Шура, только кража!

Согласно статистике «Ренессанс Страхования», за январь-июнь 2019 года на первое место по угонам в России вышел седан Hyundai Solaris. На второй строчке стоит седан Kia Rio, а на третьей позиции — Kia Ceed. Далее в рейтинге идут Hyundai Creta, Ford Kuga, Hyundai Tucson, Toyota RAV4, Hyundai ix35, Hyundai Santa Fe, Kia Optima. По итогам 2018 года страховщик публиковал аналогичную статистику, и тогда в десятке наиболее угоняемых машин присутствовали Mazda CX-5 и Ford Focus.

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Если в целом по России чаще пропадают бюджетные автомобили, то в Москве и Санкт-Петербурге, помимо корейских бюджетников, нередко крадут немецкий кроссовер BMW X5, седан 3-series этой же марки и японский внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Чуть легче стало владельцам Mazda CX-5 и Ford Focus, Mercedes-Benz E-class, Mitsubishi ASX, Renault Duster, Nissan Qashqai и Toyota Camry. В обоих мегаполисах в этом полугодии эти машины не вошли в десятку лидеров по угонам.

Смещение интереса угонщиков в сторону доступных автомобилей связано с повышением стоимости запчастей и роста спроса на подержанные детали, отмечает Сергей Демидов, управляющий директор по автострахованию «Ренессанса». Недорогие машины чаще всего сразу отправляются на автомобильные разборки, что сводит на нет их дальнейший розыск, а автомобили из сегмента премиум отправляются с перебитыми идентификационными номерами в другие регионы или за границу.

Японцы и «Жигули»

Статистика страховщиков не всегда отражает полную картину, считает автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

«Страховщики зачастую договариваются с дистрибьюторами или дилерами конкретной марки и страхуют их прямо в автосалонах большими партиями, а по другим маркам соответственно идет небольшой приток клиентов. Отсюда и однобокая картина по угонам. Не менее угоняемые машины — это авто японских марок, а именно Toyota и Lexus, а также немецкий премиум и машины «АвтоВАЗа», — объясняет эксперт.

Слова Ифанова в определенной степени подтверждает данные МВД по автокражам за 2018 год, согласно которым лидируют по числу угонов автомобили марки Lada, следом идут модели Toyota, Hyundai, Kia, Nissan, Ford, Renault, Mazda, Mercedes-Benz и Mitsubishi.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Массовые автомобили всегда на вершине рейтинга угонов, но ситуация несколько меняется, если смотреть на удельную статистику, учитывающую корреляции количества угонов на тысячу машин одной модели. Сервис «Угона.нет» приводит свою удельную статистику на начало 2019 года, и там первое место занимает отечественная «Волга» ГАЗ-21. Поскольку этот ретромобиль пользуется спросом у коллекционеров и уже перешел в сегмент лакшери, угонщики охотятся за ним с особым интересом. Второе место по удельному весу угонов в сегменте дорогих машин у спорткара Nissan GT-R и лимузина Genesis G80. В премиуме не менее востребованы Lexus ES, Cadillac Escalade, Lexus LX, BMW M5, Jaguar F-Pace и Mercedes-Benz S-class Coupe.

Бандитский Петербург

На статистику угонов оказывает влияние не только работа правоохранителей, но и массовое внедрение в городах камер видеофиксации. В июне столичный Центр организации дорожного движения сообщил о спаде числа угонов в Москве в три раза из-за того, что за день каждая машина в городе попадает в объективы камер минимум 14 раз. Этот тренд подтверждают и страховщики, в то же время по их информации в Санкт-Петербурге за прошлый год число угонов, напротив, выросло на 16%.

Фото: TASS/DPA/Axel Heimken

«Если в 2018 году было снижение числа угонов по отношению к 2017 году (на 20% по данным МВД. — «Известия»), то в Питере стали угонять чаще. Это связано как с работой правоохранительных органов, так и с местными особенностями. В Санкт-Петербурге меньше видеонаблюдения, а для отстойников используются соседние кварталы относительно того места, откуда был угнан автомобиль. В Москве же машины сразу угоняются за МКАД, потому что в отличие от Питера в столице меньше недоступных для полиции промзон, где легко спрятать машину в отстойник», — рассказал «Известиям» директор сервиса «Угона.нет» Алексей Курчанов.

По словам эксперта, одним из последних трендов среди автомобильных воров стал угон автомобиля, оснащенного системой без ключевого доступа и запуска двигателя. Система авторизации бесконтактного доступа в автомобиле в спящем режиме 1–2 раза в секунду излучает радиосигнал на низкой частоте в 125 килогерц. Этот сигнал создает вокруг автомобиля поле, пробуждающее бесконтактный ключ. Вблизи машины ключ «просыпается» и отсылает ответ, тем самым снимая с охраны сигнализацию. Так работает бесключевой доступ.

Для воровства такой машины преступники работают в паре: один находится рядом с автомобилем и с помощью спецустройства удлиняет радиус запроса системы автомобиля, второй преступник находится неподалеку от квартиры водителя или, например, в ресторане за соседним столиком, создавая поле такое же, как около машины. «Обманутый» ключ отдает сигнал, который с помощью ретранслятора передается на сканер первого угонщика, теперь подельнику не представляет никакого труда открыть и завести автомобиль.

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