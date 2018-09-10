Камера против картошки: как не стать жертвой автомошенников

Автоподставы — это фраза из ранних 2000-х, но самый свежий случай произошел несколько дней назад: инсценировка ДТП в центре Москвы, вымогательство 5 млн рублей на месте, обращение пострадавшего в полицию. В эпоху ОСАГО, каско и дорожных разбирательств в исключительно правовом поле ремесло мошенников живо. А значит, есть смысл в очередной раз напомнить, как оградить себя от дорожной подставы. Обо всем этом — в материале портала iz.ru

История с попавшим в подставное ДТП жителем Москвы пусть и новая, но не единичная за последнее время. Случаев достаточно. Далеко не уникальна и схема, по которой действовали 32-летний приезжий из ближнего зарубежья и его подельник: аренда авто премиального класса, нанесение на кузов царапин, «ловля» жертвы в потоке и запугивание с вымогательством без разбирательств с ГИБДД.

«Вроде стукнул кого-то, не заметил. У него царапины, машина дорогая, хозяин кричит, что спешит и ждать не готов. Пришлось отдать деньги, чтобы не нажить проблем», — обычно жалуется потерпевший. Эффективность мошеннической схемы, как правило, в том, что на «жертву» оказывается давление, в результате которого сложно понять, что произошло.

Ложный пешеход и настоящий клубень — виды автоподстав

Разновидностей таких автоподстав много. Мошенники могут подстерегать своих жертв во дворах, на парковках центров, на узких улочках или на магистралях. Это может быть и «пешеход», неожиданно бросившийся под колеса. И имитация ДТП при повороте со второстепенной дороги на главную или при перестроении.

Один из самых удивительных и интересных приемов называется «картошка». Автомобиль преступников держится в мертвой зоне жертвы и ожидает момента, когда та начнет перестраиваться в правый ряд. В отдельных случаях жертву может «сгонять» из ряда миганием дальнего света другой автомобиль. В момент перестроения в заднее правое крыло злоумышленники метко бросают обыкновенную картофелину. Звук удара, автомобиль, не замеченный в мертвой зоне, — все признаки происшествия налицо.

Сымитировав ДТП, преступники занимаются вымогательством. Жертву приглашают прижаться к обочине, а дальше в ход идут грамотные уговоры о «покидании места ДТП», понижающем коэффициенте при покупке новой страховки. В итоге следует всё то же предложение «решить вопрос на месте».

Итак, вы попали в ДТП и оно странное. Чего лучше не делать?

Истории прошедших через подставы водителей схожи в одном: доказать свою правоту и разобраться в ситуации им не дали. И это — первая ошибка. Вторая — жертва часто сразу идет на поводу у преступника.

Прежде всего не стоит поддаваться на уговоры принять на обочину — ни от участников ДТП, ни от случайных свидетелей. Ни при каких обстоятельствах не передвигайте автомобиль с места аварии. Стоит помнить, если вы покинули место ДТП, то в соответствии с ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ будете признаны виновным.

podstava2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Далее — спокойствие и последовательные действия: незамедлительно сообщите о происшествии в полицию и продиктуйте номера машин, попавших в ДТП. Не лишними будут и данные автомобилей, находящихся в непосредственной близости от места ДТП. В общем, чем больше информации и чем скорее она поступит в ГИБДД, тем лучше.

«Запишите контактные данные всех свидетелей и обязательно внесите их в объяснения, которые вы предоставите в ГИБДД. Это позволит впоследствии найти и вызвать свидетелей. Сфотографируйте детали ДТП, машины, их расположение с привязкой к местности, названия улиц, номера домов и особенно подробно — детали повреждений. В конце концов внимательно следите за вещами и документами в салоне. Часто цель автоподстав — это не страховые выплаты или деньги, а банальная кража ценностей из машины», — добавляет генеральный директор юридической фирмы «Олл-Реал» Никита Оленников.

До приезда сотрудников стоит закрыть двери и окна автомобиля и не вступать в контакт с предполагаемыми злоумышленниками. При этом важно следить за действиями участников аварии. Бывали случаи, когда мошенники успевали наносить на автомобиль жертвы царапину или потертость, выдавая ее за след контакта, которого не было. Так или иначе следить — а лучше записывать все нюансы — необходимо и крайне полезно. Возьмите это за практику.

Съемка с места событий — что, чем и как снимать?

Все действия предполагаемых преступников от начала до конца инцидента полезно записывать на видео. По закону видеозапись обязательна к приему в качестве доказательства.

С частью работы по сбору материала поможет справиться автомобильный видеорегистратор в салоне, но важно фиксировать информацию и на мобильный телефон: детали ДТП, диалог участников инцидента, аудиозапись звонков — все нюансы, которые не может записать регистратор, чья основная задача — зафиксировать начало подставного ДТП, будь то внезапно выбежавший пешеход, подрезавший или резко затормозивший впереди автомобиль или любой другой сценарий.

podstava3 Фото: Depositphotos

Директор по продажам Mio Technology в РФ Алексей Степанов по просьбе iz.ru рассказал, на что нужно обращать внимание при выборе регистратора:

— Качество съемки. Регистратор должен записывать видео в разрешении не менее 1920х1080. Так будет зафиксировано больше деталей.

— Угол обзора. Он не должен быть менее 130 градусов. Так камера зафиксирует всё, что происходит на тротуарах и обочине (оттуда под колеса могут броситься злоумышленники).

— Возможность подключения дополнительной камеры, которая будет контролировать происходящее в задней полусфере и отслеживать тех, кто находится у вас в мертвой зоне, — именно оттуда предпочитают «нападать» мошенники.

— Способность устройства мгновенно отправлять отснятый материал в «резервное хранилище».

«В 90% случаев видеорегистратор позволяет восстановить полную картину ДТП и определить действия водителя и других участников. Однако, помимо обладания записью, важно правильно ею распорядиться. Например, не стоит передавать оригинал записи никому, включая инспектора ГИБДД. Если сотрудник этого требует, предоставьте ему копию на CD или USB-носителе», — добавляет Никита Оленников.

Как еще защититься от подстав?

Распознать в типичном ДТП автомобильную подставу не так просто: злоумышленники приспосабливаются, изобретают новые схемы, меняют жертв и так далее. Наиболее распространенным видом автоподставы стала имитация ДТП с целью получения страховой выплаты за автомобиль, который был поврежден в другое время и при других обстоятельствах.

podstava4 Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Самым простым и действенным способом борьбы с подставами для водителя остается оформление каско. В пользу такого — пусть более затратного и не всегда необходимого — решения говорит целый ряд ситуаций. Один из типичных — отказ страховщика в предоставлении выплат из-за поддельных номеров виновника ДТП.

В подобных случаях заранее оформленный полис каско будет практически беспроигрышным решением в вопросе компенсации ущерба от автоподстав.

«Необходимо понимать, что полис ОСАГО защитит автовладельца, если он, конечно, виноват, в пределах 400 тыс. рублей. Эта сумма направляется на ремонт пострадавшего автомобиля. А вот добровольная страховка каско защитит машину самого автовладельца. Однако в любом случае для этого необходимо оформить ДТП либо с помощью сотрудников ДПС, либо по европротоколу, то есть по обоюдному согласию сторон», — отметил юрист ИД «За рулем» Сергей Смирнов.