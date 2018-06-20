Подстраховались соглашением

С 1 июля часть автопроизводителей в России может перейти на работу с электронными паспортами транспортного средства (ЭПТС) вместо привычных бумажных (ранее планировалось, что после этой даты бумажные и вовсе перестанут выпускать). Однако в конце мая страховщики сообщили, что из-за особенностей законодательства люди, купившие новый автомобиль с ЭПТС, просто не смогут оформить на него полис ОСАГО. В понедельник, 18 июня, оператор системы электронных паспортов и Российский союз автостраховщиков (РСА) заявили, что им удалось прийти к соглашению о порядке оформления страховки. Как теперь действовать тем, кто вместе с новым автомобилем получил электронный ПТС, — в материале портала iz.ru.

В чем была проблема?

Порядок оформления полисов обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) в России регулируется законом об ОСАГО. В нем в том числе есть перечень документов, которые владелец автомобиля должен предоставить для оформления страховки, — он приводится в ст. 15, определяющей порядок страхования. Там, помимо прочего, упоминается обычный, бумажный ПТС, но не упоминается его электронная версия.

По закону, обойтись можно также и другими документами — например, свидетельством о регистрации транспортного средства. Но на новый автомобиль его нельзя получить, не поставив машину на учет — а для этого потребуется всё тот же полис ОСАГО.

Кроме того, законом также предусмотрен список организаций, с которыми могут взаимодействовать страховщики (например, для получения информации об автомобиле или его владельце). В нем опять же нет АО «Электронный паспорт» — оператора электронных ПТС.

осаго Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

О том, что из-за правовой коллизии люди, купившие новый автомобиль, могут оказаться не в состоянии оформить на него ОСАГО, «Ведомостям» в конце мая рассказал президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс. Эту информацию изданию подтвердили и сотрудники дилерских центров, которые сообщили, что у них пока нет информации о том, как именно оформлять полисы на новые автомобили. При этом на тот момент ожидалось, что с 1 июля в России, как и в других странах ЕАЭС, которые участвуют в реформе, в принципе перестанут выдавать бумажные ПТС — то есть проблема могла коснуться всех владельцев новых автомобилей.

Позднее стало известно, что полный переход на ЭПТС был вновь отложен (ранее ожидалось, что он состоится летом 2017-го) — как сообщалось, из-за неготовности части производителей, а также других стран – участниц ЕАЭС. При представители оператора системы электронных паспортов, АО «Электронный паспорт», оценивают степень готовности России к осуществлению перехода как высокую — это значит, что нынешним летом многие компании по собственному желанию уже могут перейти на работу с электронными паспортами транспортного средства, не дожидаясь окончания переходного периода.

И что теперь делать?

В середине июня АО «Электронный паспорт» и Российский союз автостраховщиков (РСА) сообщили, что им удалось найти временный выход из создавшейся ситуации.

С 1 сентября 2018 года стороны планируют наладить обмен информацией через государственную Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). До этого момента для оформления полиса достаточно будет выписки из ЭПТС, которая выдается каждому автовладельцу.

«До начала взаимодействия через СМЭВ, информацию о транспортном средстве можно будет получить из выписки из ЭПТС, где будут указаны, в том числе, дополнительные сведения, носящие информационный характер, включающие сведения о территории преимущественного использования транспортного средства, что позволит оформлять ОСАГО на автомобили с ЭПТС», — отметил Илья Минкин, генеральный директор АО «Электронный паспорт».

В конце мая Игорь Юргенс отмечал, что такая выписка не будет иметь юридической силы, однако сейчас, очевидно, страховые компании пересмотрели свое отношение к такому варианту — как минимум в качестве временной меры.

«На переходный период, до начала электронного взаимодействия через СМЭВ, по нашему мнению, возможно заключение договора ОСАГО на основании выписки», — заявил Михаил Порватов, начальник управления методологии страхования Российского союза автостраховщиков.

Как указал Михаил Порватов, по закону список документов с информацией о транспортном средстве, которые необходимо предоставить страховой компании, является открытым — согласно формулировке ст. 15 закона об ОСАГО, автовладелец помимо указанных в списке может предоставить «и другие аналогичные документы».

Как получить эту выписку?

Выписку с необходимой информацией страховой компании будет предоставлять сам владелец транспортного средства.

Предполагается, что ее собственники автомобилей будут получать автоматически сразу после того, как ЭПТС будет оформлен. Рассылаться выписка будет в электронном виде, но при необходимости ее можно будет и распечатать. Тем, кто приобретает новую машину, такую выписку вместе с договором купли-продажи будут передавать представители дилерского центра, объясняют в АО «Электронный паспорт».

покупка авто Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Не исключено, что в будущем документ можно будет получить и в Многофункциональных центрах госуслуг (МФЦ), но пока этот сервис находится в разработке.

То есть проблема исчерпана?

Благодаря этому соглашению, судя по всему, владельцев новых автомобилей удалось избавить от непредвиденных трудностей при оформлении ЭПТС. Но, скорее всего, вносить изменения в законодательства еще потребуется.

Так, пока подвешенным остается вопрос о внесении информации, касающейся собственника автомобиля — страховщикам она нужна в обязательном порядке для расчета территориального коэффициента, но при оформлении ЭПТС эти данные пока предоставляются на добровольной основе.

«Мы активно работаем над тем, чтобы поле о собственнике было обязательным. Для этого нужны изменения в постановление правительства № 1212, свои предложения мы направили в Минпромторг и надеемся, что Центральный банк и Минфин нас в этом поддержат», — отметил Михаил Порватов.

О том, что компания – оператор системы электронных паспортов поддержала обращение РСА в правительство с просьбой сделать внесение персональных данных автовладельцев в ЭПТС обязательным, стало известно еще в феврале этого года.