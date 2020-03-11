Европейские продажи Ford Mustang Mach-E начнутся в октябре

Продажи нового электрического кроссовера Ford Mustang Mach-E в Европе стартуют в октябре этого года. Об этом 11 марта сообщает Motor1.

Автомобиль построен на платформе Global Electrified 2 (GE2). Кроссовер получил переднюю и заднюю оптику в стиле купе Ford Mustang, высокий дорожный просвет и оригинальную закрытую решетку радиатора. Традиционных дверных ручек у модели нет. Вместо них установлены специальные кнопки.

В салоне на передней панели установлен большой сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы. Кроме того, машина получила цифровую приборную доску, аудиосистему Bang & Olufsen с 10 динамиками и панорамную крышу.

Автомобиль будет предлагаться с двигателями мощностью 255, 282, 332 и 459 л.с. В зависимости от модификации электрокар сможет проехать без подзарядки аккумуляторов от 338 до 483 км.

На американском рынке стоимость модели начинается от $44 895 (3,2 млн рублей).

10 марта сообщалось, что новое поколение внедорожника Ford Bronco будет представлено в марте, а продажи модели начнутся до конца этого года.