В январе импорт автомобилей в Россию упал на 25%

Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам января 2020 года снизился на 25% до 9,9 тыс. машин. Об этом 12 марта сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Импорт грузовых автомобилей в январе упал на 26,6% до 1,1 тыс. машин. При этом экспорт легковых автомобилей из России за первый месяц 2020 года увеличился на 19,7% и составил 101 600 единиц. Экспорт грузовиков вырос на 56,7% и составил порядка 600 автомобилей.

За первый месяц 2020 года российский автомобильный рынок вырос на 1,8% по сравнению с январем прошлого года: жителями страны было приобретено 102 102 машины.

Согласно прогнозу экспертов Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей на российском рынке в 2020 году составят 1,720 млн единиц. При этом снижение продаж составит 2,1%.

21 февраля сообщалось, что в России по состоянию на 1 января 2020 года насчитывалось 52,9 млн автомобилей.