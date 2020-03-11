Российский авторынок в феврале занял четвертое место в Европе

В феврале 2020 года лидером продаж новых автомобилей на европейском рынке стала Германия. В этой стране было продано 239 943 машины, что на 10,8% меньше, чем год назад. Об этом 11 марта сообщает аналитическое агентство «Автостат».

На втором месте — Франция с показателем 167 784 автомобиля (-2,7%). Третье место занимает Италия — 162 793 машины (-8,8%).

В топ-5 самых крупных автомобильных рынков Европы по итогам февраля вошли также Россия и Испания, где было продано 111 и 94 620 тыс. машин.

5 марта сообщалось, что в феврале продажи автомобилей на российском рынке снизились на 2,2% по сравнению таким же периодом прошлого года.