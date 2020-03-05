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Продажи автомобилей в России в феврале снизились

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Аналитики Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) подвели итоги продаж на автомобильном рынке России в феврале этого года.

Так, согласно опубликованному 5 марта отчету, за второй месяц 2020 года автомобильный рынок снизился на 2,2% по сравнению с февралем прошлого года: россияне приобрели 119 073 машины.

«В феврале продажи были ниже по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, что соответствовало ожиданиям рынка. Однако, учитывая, что некоторые бренды перестали публиковать данные о продажах ежемесячно, общая картина рынка на данный момент не является полной. В следующем месяце АЕБ опубликует квартальный отчет с совокупными результатами продаж», — заявил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

Согласно прогнозу экспертов АЕБ, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2020 году составят 1,72 млн единиц. При этом снижение продаж составит 2,1%.

21 февраля сообщалось, что в России по состоянию на 1 января 2020 года насчитывалось 52,9 млн автомобилей.

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