Названа дата премьеры нового седана Hyundai Elantra

Мировая премьера седана Hyundai Elantra седьмого поколения состоится 18 марта 2020 года на студии The Lot Studios в штате Калифорния (США). Об этом говорится в сообщении, поступившем в редакцию «Известий» 17 марта.

Внешне новый седан Hyundai Elantra будет напоминать купе. У автомобиля появятся светодиодные фары и фонари оригинальной формы, длинный капот, широкие колесные арки.

В салоне на передней панели будут установлены два объединенных друг с другом сенсорных дисплея, с помощью которых можно управлять большинством функций автомобиля. Например, водитель сможет настроить мультимедийную систему или установить необходимую температуру.

Hyundai Elantra нового поколения получит 1,2-литровый бензиновый турбодвигатель, а также атмосферный мотор объемом 1,6 л. Кроме того, появится гибридная модификация модели.

16 марта сообщалось, что компания Hyundai представила на российском рынке новую версию кроссовера Tucson, которая стала частью спортивной линейки N Line.