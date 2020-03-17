Прямой эфир

Названа дата премьеры нового седана Hyundai Elantra

0
Фото: Global Look Press/Ringo Chiu
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мировая премьера седана Hyundai Elantra седьмого поколения состоится 18 марта 2020 года на студии The Lot Studios в штате Калифорния (США). Об этом говорится в сообщении, поступившем в редакцию «Известий» 17 марта.

Внешне новый седан Hyundai Elantra будет напоминать купе. У автомобиля появятся светодиодные фары и фонари оригинальной формы, длинный капот, широкие колесные арки.

В салоне на передней панели будут установлены два объединенных друг с другом сенсорных дисплея, с помощью которых можно управлять большинством функций автомобиля. Например, водитель сможет настроить мультимедийную систему или установить необходимую температуру.

Hyundai Elantra нового поколения получит 1,2-литровый бензиновый турбодвигатель, а также атмосферный мотор объемом 1,6 л. Кроме того, появится гибридная модификация модели.

16 марта сообщалось, что компания Hyundai представила на российском рынке новую версию кроссовера Tucson, которая стала частью спортивной линейки N Line.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новый кроссовер Volkswagen Nivus появится в Европе в 2021 году
В России начались продажи «заряженного» седана Audi S8
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020