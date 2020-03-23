Geely выпустил новый семиместный кроссовер

Китайский автопроизводитель Geely выпустил новый трехрядный кроссовер Haoyue. Об этом 23 марта пишет «Авторевю».

Длина автомобиля составляет 4835 мм. Ширина машины — 1900 мм, высота — 1780 мм, а колесная база — 2815 мм. Дорожный просвет достигает 190 мм.

В салоне на втором ряду установлены три раздельных кресла с индивидуальными регулировками. Третий ряд — опция: базовые версии модели будут исключительно пятиместными. В оснащение новинки вошли виртуальные приборы, широкоформатный экран медиасистемы, климат-контроль, система кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и панорамная крыша.

Новый кроссовер Geely Haoyue оснащается 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 177 л.с. и 184-сильным двигателем объемом 1,8 л.

На китайском рынке продажи нового кроссовера начнутся летом 2020 года. О том, появится ли автомобиль на других рынках, не сообщается.

18 марта сообщалось, что новый китайский кроссовер Geely Coolray будет стоить в России от 1 289 999 рублей до 1 499 999 рублей.