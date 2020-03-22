Сэндвич под капотом: как едет аристократ без двух цилиндров
Удивительно, но в Скандинавии тоже любят классические американские автомобили — V8, плавники и далее по списку. Но не все могут содержать — один из них нашел вечную стоянку между типичным шведским домиком в зеленой вагонке и покрытым рунами валуном. Cadillac c двухлитровым мотором, проезжающий мимо этих замшелых останков, — что может быть символичнее? Корреспондент «Известий» проехал на обновленном Cadillac XT5 из Дании в Швецию наперегонки с коронавирусом и выяснил, что ждать от этого дивного нового мира.
Слишком дорогое удовольствие
Если бы существовала автомобильная опера, Cadillac XT5 мог бы исполнять в ней одну из ведущих партий. Его мотор V6, подобно оперному певцу, славился богатым голосом и был непонятен широким народным массам. Можно было ради искусства смириться с высоким расходом, но российское законодательство сурово к мощным и дорогим автомобилям и облагает их внушительными налогами — транспортным и, если это дорогой автомобиль, еще и налогом на роскошь.
Габариты обновленного XT5 — 4815×1903×1680 мм. Колесная база — 2857 мм. Дорожный просвет — 194 или 197 мм (в зависимости от размера колес)
Деньги считают даже покупатели премиальных автомобилей. Это одна из причин, по которой Cadillac стал у нас нишевой маркой, а XT5 — редким зверем на наших дорогах.
Ставка на два кроссовера и четыре цилиндра
Естественно, GM эта ситуация не устраивала, поэтому, чтобы нарастить продажи, решили сократить модельный ряд и количество цилиндров. Седаны больше продавать не будут, ставка сделана на кроссоверы — рестайлинговый XT5 и новый XT6, оба с 4-цилиндровыми турбомоторами объемом 2,0 л. Перемены не коснутся только гигантского внедорожника Escalade, хотя новое поколение, помимо бензинового V8, получит 6-цилиндровый дизель.
Два литра под капотом американского автомобиля? Снобы сразу припомнят шутку про пакет сока. Реалисты укажут, что немцы, японцы и шведы вполне успешно осваивают такие моторы. Причем благодаря турбонаддуву с литра объема можно снять более сотни лошадиных сил.
Плюсы и минусы
Если послушать представителей российского офиса GM, то у Cadillac от появления такого мотора вообще одни плюсы. Турбочетверка для XT5 и XT6 дефорсирована с 241 до 200 л. с., что, во-первых, позволило сэкономить на растаможке и акцизах. Это незамедлительно отразилось на цене — кроссовер с новым мотором на 600 тыс. дешевле в сравнении с XT5, оснащенным атмосферным V6 мощностью 314 л. с.
На малых нагрузках мотор умеет отключать два цилиндра, экономя топливо. Средний расход — 8,9 л на 100 км
Во-вторых, существенная экономия получается и на транспортном налоге — 37 тыс. рублей, то есть дефорсированный мотор обойдется в 10 тыс. рублей в год. Более того, автомобили мощностью менее 200 л. с. не облагаются налогом на роскошь, пусть бы они и стоили более 3 млн рублей.
В-третьих, не стоит забывать про экономию на топливе — двухлитровый агрегат умеет отключать два цилиндра на небольших нагрузках и оснащается новым 9-ступенчатым «автоматом». Заявленный городской расход — 11 л, что на 3 л меньше, чем у машины с V6 и прежним 8-ступенчатым «автоматом». В комбинированном цикле «турбокадиллак» потребляет 9 л и отыгрывает у атмосферного XT5 всего литр.
А что минусы?
Они тоже есть. Обновленный XT5 уже не звучит, как прежде, и не едет так быстро. Если раньше он набирал сотню с места за 7,5 секунды, то теперь за 9,9. Впрочем, все эти недостатки замаскированы очень искусно.
Дерево, кожа, тишина
Premium Luxury — такое пышное наименование комплектации вызовет улыбку, но в этом весь Cadillac с его избыточностью. Дерево в салоне навязчиво демонстрирует свою роскошную фактуру, оно есть даже на руле. У кроссовера с дополнительным пакетом Platinum с опциями на 700 тыс. рублей натуральной кожей обшиты не только сиденья, но и передняя панель.
Всего для XT5 предлагают семь комбинаций отделки салона. На выбор предлагают разные цвета кожи, породы дерева, углепластик, алюминий
Cadillac посвятили невероятное количество песен, поэтому аудиосистема у XT5 просто не может бледно звучать. Тишина тоже может быть красноречивой — сквозь улучшенную звукоизоляцию с активной системой шумоподавления в салон не проникают ни дорожные шумы, ни пресный голос турбомотора.
Позитивные вибрации
Вокруг невероятное количество электронных помощников, которые вспыхивают, сигналят и даже вибрируют где-то в кресле. В GM в них очень верят и на каждой презентации рассказывают, на какое количество процентов снижает риск аварии система автоторможения или система контроля слепых зон. Всё это электронное великолепие работает небезупречно.
Требует вернуть руки на руль, хотя вы их и не убирали. После недолгой переправы на пароме на дисплее появилось предупреждение: «Попытка незаконного проникновения». Кто и куда пытался проникнуть, тем более в законопослушной Скандинавии, — загадка.
В то же время вспомогательные системы и система кругового обзора с более качественной картинкой здорово выручают: XT5 — автомобиль немаленький в принципе, а для Дании и Швеции и вовсе огромный.
Результативная шайба
Cadillac не стремится перегружать автомобиль технологиями и сенсорными панелями. На приборке появился большой дисплей, но стрелочные циферблаты никуда не делись. У обновленной мультимедийной системы появился пульт управления — классическая шайба в окружении кнопок.
Это может показаться шагом назад, но управлять мультимедийными функциями стало удобнее. Да и само головное устройство изменилось в лучшую сторону: понятное меню, поддержка устройств на iOS и Android, вполне рабочая навигация.
Роскошь или спорт
Настроен XT5 по-американски мягко, это касается всего — «автомата», мотора, подвески, тормозов. Даже спортрежим не способен сделать кроссовер резче. Отсутствие ощутимого выраженного турбоподхвата коварно — вроде бы чуть ускорился, а на самом деле едешь километров на двадцать в час сверх лимита. В Дании так можно разориться на штрафах.
Версия Premium Luxury стоит 2 млн 990 тыс. рублей. Версия Sport на 100 тыс. дороже, но пакет Platinum для нее обойдется дешевле — в 600 тыс. рублей
Хотите больше спорта? Вам нужен другой автомобиль. Тоже XT5, но с приставкой Sport. Внешне он отличается зачерненным хромом, прозрачными фонарями вместо красных, решеткой-сеткой в стиле «заряженных» V-моделей. Салон украшен вставками из настоящего углепластика. Адаптивные амортизаторы у него уже в базе, тогда как на версию Premium Luxury они ставятся при заказе пакета Platinum.
Главная техническая особенность спортивного XT5 — продвинутая система полного привода: сзади две муфты вместо одной, что позволяет гибко подавать тягу на каждое колесо. Подвеска XT5 Sport настроена плотнее, на руле хорошая обратная связь, а две муфты заметно докручивают автомобиль в повороте. Двигатель здесь такой же, с теми же заявленными 200 л. с., однако разгоняет автомобиль он куда охотнее. Сюда бы еще более уверенные тормоза.
Cadillac и бутлегеры
Только ли дело в софте и действительно ли здесь столько лошадиных сил, сколько написано? Помните историю про сэндвич, который все покупали и никто не ел? Такую уловку придумали в Америке во времена сухого закона. Согласно правилам того времени, алкоголь в барах продавали только с едой. «Многоразовый» сэндвич как раз использовался для формального соблюдения закона.
Не такой ли сэндвич под капотом XT5? Возможно, GM снизил мощность мотора XT5 лишь на бумаге, формально, а возможно, сделал так, чтобы мы заподозрили его в чем-то подобном и придумали целую историю.
Историю из сомнительного арсенала бутлегеров, но на дворе новые как раз двадцатые и, похоже, новый финансовый кризис. Впрочем, правда это или нет, клиент выигрывает в любом случае — экономит и не чувствует себя ущемленным в том, что касается динамики.