Сэндвич под капотом: как едет аристократ без двух цилиндров

Удивительно, но в Скандинавии тоже любят классические американские автомобили — V8, плавники и далее по списку. Но не все могут содержать — один из них нашел вечную стоянку между типичным шведским домиком в зеленой вагонке и покрытым рунами валуном. Cadillac c двухлитровым мотором, проезжающий мимо этих замшелых останков, — что может быть символичнее? Корреспондент «Известий» проехал на обновленном Cadillac XT5 из Дании в Швецию наперегонки с коронавирусом и выяснил, что ждать от этого дивного нового мира.

Слишком дорогое удовольствие

Если бы существовала автомобильная опера, Cadillac XT5 мог бы исполнять в ней одну из ведущих партий. Его мотор V6, подобно оперному певцу, славился богатым голосом и был непонятен широким народным массам. Можно было ради искусства смириться с высоким расходом, но российское законодательство сурово к мощным и дорогим автомобилям и облагает их внушительными налогами — транспортным и, если это дорогой автомобиль, еще и налогом на роскошь.

тест-драйв Габариты обновленного XT5 — 4815×1903×1680 мм. Колесная база — 2857 мм. Дорожный просвет — 194 или 197 мм (в зависимости от размера колес) Фото: Cadillac

Деньги считают даже покупатели премиальных автомобилей. Это одна из причин, по которой Cadillac стал у нас нишевой маркой, а XT5 — редким зверем на наших дорогах.

Ставка на два кроссовера и четыре цилиндра

Естественно, GM эта ситуация не устраивала, поэтому, чтобы нарастить продажи, решили сократить модельный ряд и количество цилиндров. Седаны больше продавать не будут, ставка сделана на кроссоверы — рестайлинговый XT5 и новый XT6, оба с 4-цилиндровыми турбомоторами объемом 2,0 л. Перемены не коснутся только гигантского внедорожника Escalade, хотя новое поколение, помимо бензинового V8, получит 6-цилиндровый дизель.

Два литра под капотом американского автомобиля? Снобы сразу припомнят шутку про пакет сока. Реалисты укажут, что немцы, японцы и шведы вполне успешно осваивают такие моторы. Причем благодаря турбонаддуву с литра объема можно снять более сотни лошадиных сил.

Плюсы и минусы

Если послушать представителей российского офиса GM, то у Cadillac от появления такого мотора вообще одни плюсы. Турбочетверка для XT5 и XT6 дефорсирована с 241 до 200 л. с., что, во-первых, позволило сэкономить на растаможке и акцизах. Это незамедлительно отразилось на цене — кроссовер с новым мотором на 600 тыс. дешевле в сравнении с XT5, оснащенным атмосферным V6 мощностью 314 л. с.

тест-драйв На малых нагрузках мотор умеет отключать два цилиндра, экономя топливо. Средний расход — 8,9 л на 100 км

Фото: Cadillac

Во-вторых, существенная экономия получается и на транспортном налоге — 37 тыс. рублей, то есть дефорсированный мотор обойдется в 10 тыс. рублей в год. Более того, автомобили мощностью менее 200 л. с. не облагаются налогом на роскошь, пусть бы они и стоили более 3 млн рублей.

В-третьих, не стоит забывать про экономию на топливе — двухлитровый агрегат умеет отключать два цилиндра на небольших нагрузках и оснащается новым 9-ступенчатым «автоматом». Заявленный городской расход — 11 л, что на 3 л меньше, чем у машины с V6 и прежним 8-ступенчатым «автоматом». В комбинированном цикле «турбокадиллак» потребляет 9 л и отыгрывает у атмосферного XT5 всего литр.

А что минусы?

Они тоже есть. Обновленный XT5 уже не звучит, как прежде, и не едет так быстро. Если раньше он набирал сотню с места за 7,5 секунды, то теперь за 9,9. Впрочем, все эти недостатки замаскированы очень искусно.

Дерево, кожа, тишина

Premium Luxury — такое пышное наименование комплектации вызовет улыбку, но в этом весь Cadillac с его избыточностью. Дерево в салоне навязчиво демонстрирует свою роскошную фактуру, оно есть даже на руле. У кроссовера с дополнительным пакетом Platinum с опциями на 700 тыс. рублей натуральной кожей обшиты не только сиденья, но и передняя панель.

тест-драйв Всего для XT5 предлагают семь комбинаций отделки салона. На выбор предлагают разные цвета кожи, породы дерева, углепластик, алюминий Фото: Cadillac

Cadillac посвятили невероятное количество песен, поэтому аудиосистема у XT5 просто не может бледно звучать. Тишина тоже может быть красноречивой — сквозь улучшенную звукоизоляцию с активной системой шумоподавления в салон не проникают ни дорожные шумы, ни пресный голос турбомотора.

Позитивные вибрации

Вокруг невероятное количество электронных помощников, которые вспыхивают, сигналят и даже вибрируют где-то в кресле. В GM в них очень верят и на каждой презентации рассказывают, на какое количество процентов снижает риск аварии система автоторможения или система контроля слепых зон. Всё это электронное великолепие работает небезупречно.

DSC_4933 На руле — множество клавиш Фото: Cadillac DSC_3111 Салон дорогих версий отделан натуральными материалами — кожей и деревом Фото: Cadillac DSC_3193 Нефиксируемый джойстик работает достаточно быстро Фото: Cadillac DSC_3150 Мультимедийной системой теперь можно управлять с помощью блока из шайбы и клавиш. Справа — клавиша переключения ездовых режимов, по умолчанию XT5 переднеприводный Фото: Cadillac DSC_3079 На заднем ряду просторно и есть дополнительная зона климат-контроля Фото: Cadillac

Требует вернуть руки на руль, хотя вы их и не убирали. После недолгой переправы на пароме на дисплее появилось предупреждение: «Попытка незаконного проникновения». Кто и куда пытался проникнуть, тем более в законопослушной Скандинавии, — загадка.

В то же время вспомогательные системы и система кругового обзора с более качественной картинкой здорово выручают: XT5 — автомобиль немаленький в принципе, а для Дании и Швеции и вовсе огромный.

Результативная шайба

Cadillac не стремится перегружать автомобиль технологиями и сенсорными панелями. На приборке появился большой дисплей, но стрелочные циферблаты никуда не делись. У обновленной мультимедийной системы появился пульт управления — классическая шайба в окружении кнопок.

Это может показаться шагом назад, но управлять мультимедийными функциями стало удобнее. Да и само головное устройство изменилось в лучшую сторону: понятное меню, поддержка устройств на iOS и Android, вполне рабочая навигация.

Роскошь или спорт

Настроен XT5 по-американски мягко, это касается всего — «автомата», мотора, подвески, тормозов. Даже спортрежим не способен сделать кроссовер резче. Отсутствие ощутимого выраженного турбоподхвата коварно — вроде бы чуть ускорился, а на самом деле едешь километров на двадцать в час сверх лимита. В Дании так можно разориться на штрафах.

тест-драйв Версия Premium Luxury стоит 2 млн 990 тыс. рублей. Версия Sport на 100 тыс. дороже, но пакет Platinum для нее обойдется дешевле — в 600 тыс. рублей Фото: Cadillac

Хотите больше спорта? Вам нужен другой автомобиль. Тоже XT5, но с приставкой Sport. Внешне он отличается зачерненным хромом, прозрачными фонарями вместо красных, решеткой-сеткой в стиле «заряженных» V-моделей. Салон украшен вставками из настоящего углепластика. Адаптивные амортизаторы у него уже в базе, тогда как на версию Premium Luxury они ставятся при заказе пакета Platinum.

Главная техническая особенность спортивного XT5 — продвинутая система полного привода: сзади две муфты вместо одной, что позволяет гибко подавать тягу на каждое колесо. Подвеска XT5 Sport настроена плотнее, на руле хорошая обратная связь, а две муфты заметно докручивают автомобиль в повороте. Двигатель здесь такой же, с теми же заявленными 200 л. с., однако разгоняет автомобиль он куда охотнее. Сюда бы еще более уверенные тормоза.

Cadillac и бутлегеры

Только ли дело в софте и действительно ли здесь столько лошадиных сил, сколько написано? Помните историю про сэндвич, который все покупали и никто не ел? Такую уловку придумали в Америке во времена сухого закона. Согласно правилам того времени, алкоголь в барах продавали только с едой. «Многоразовый» сэндвич как раз использовался для формального соблюдения закона.

DSC_3405 Светодиодная оптика с автоматическим управлением дальним светом предлагается уже в базе Фото: Cadillac DSC_3269 У версии Sport мелкоячеистая решетка радиатора... Фото: Cadillac DSC_3415 ...зачерненный хром... Фото: Cadillac DSC_3410 ... прозрачные фонари Фото: Cadillac DSC_3295 Объем багажника XT5 — 849 л и 1784 л со сложенными спинками задних сидений Фото: Cadillac

Не такой ли сэндвич под капотом XT5? Возможно, GM снизил мощность мотора XT5 лишь на бумаге, формально, а возможно, сделал так, чтобы мы заподозрили его в чем-то подобном и придумали целую историю.

Историю из сомнительного арсенала бутлегеров, но на дворе новые как раз двадцатые и, похоже, новый финансовый кризис. Впрочем, правда это или нет, клиент выигрывает в любом случае — экономит и не чувствует себя ущемленным в том, что касается динамики.