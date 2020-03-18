Прямой эфир

Geely объявила российские цены на новый кроссовер Coolray

0
Фото: Geely
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новый китайский кроссовер Geely Coolray будет стоить в России от 1 289 999 рублей до 1 499 999 рублей. Об этом 18 марта пишет Motor.

В зависимости от комплектации автомобиль оснастят светодиодными фарами, панорамной крышей с люком, бесключевым доступом, круиз-контролем, подогревом руля, системой кругового обзора, функцией контроля слепых зон и системой автопарковки.

Кроссовер Geely Coolray построен на новой платформе BMA (B-Segment Modular Architecture), которая была спроектирована под гибридные модели. Длина автомобиля составляет 4330 мм, а ширина — 1800 мм. Размер колесной базы достигает 2600 мм.

Машина оснащается 150-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,5 л. Коробка передач — семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

Продажи модели на российском рынке стартуют 27 марта. Основным конкурентом Geely Coolray станет компактный кроссовер Hyundai Creta.

23 января сообщалось, что компания Geely сертифицировала для продаж на российском рынке новый кроссовер Atlas Pro.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Kia выпустила новый кроссовер Sorento
Европейские продажи Lada в феврале упали на 60%
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020