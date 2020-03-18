Geely объявила российские цены на новый кроссовер Coolray

Новый китайский кроссовер Geely Coolray будет стоить в России от 1 289 999 рублей до 1 499 999 рублей. Об этом 18 марта пишет Motor.

В зависимости от комплектации автомобиль оснастят светодиодными фарами, панорамной крышей с люком, бесключевым доступом, круиз-контролем, подогревом руля, системой кругового обзора, функцией контроля слепых зон и системой автопарковки.

Кроссовер Geely Coolray построен на новой платформе BMA (B-Segment Modular Architecture), которая была спроектирована под гибридные модели. Длина автомобиля составляет 4330 мм, а ширина — 1800 мм. Размер колесной базы достигает 2600 мм.

Машина оснащается 150-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,5 л. Коробка передач — семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

Продажи модели на российском рынке стартуют 27 марта. Основным конкурентом Geely Coolray станет компактный кроссовер Hyundai Creta.

23 января сообщалось, что компания Geely сертифицировала для продаж на российском рынке новый кроссовер Atlas Pro.