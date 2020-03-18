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Европейские продажи Lada в феврале упали на 60%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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По итогам февраля 2020 года в странах Европейского союза в общей сложности было продано 190 новых автомобилей Lada, что на 60% меньше, чем за такой же период прошлого года. Об этом 18 марта сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По итогам первых двух месяцев 2020 года реализация автомобилей Lada в Евросоюзе составила 376 единиц, снизившись на 52,6%.

Отмечается, что «АвтоВАЗ» весной прошлого года принял решение прекратить продажи автомобилей Lada на европейском рынке. Причиной ухода стало ужесточение экологических норм. Введенный осенью в Европе стандарт Euro 6d-TEMP требует серьезных вложений в доработку моторов.

При этом на заводе заявили, что собираются создать новую модель автомобиля и вернуться на европейский рынок. Судя по всему, речь идет о новом поколении внедорожника Lada 4×4.

10 марта сообщалось, что «АвтоВАЗ» рассматривает возможность корректировки цен на автомобили на фоне колебания курса рубля и снижения цен на нефть.

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