Ford отзовет в России более 18 тыс. автомобилей

Американский автопроизводитель Ford отзывает с российского рынка 18 448 машин. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба Росстандарта.

Отмечается, что на 9318 автомобилей Ford Mondeo, проданных с марта 2015 года по декабрь 2019 года, на заводе-изготовителе были установлены бракованные коробки передач.

Также у 9130 пикапов Ford Ranger, произведенных с февраля 2004 года по декабрь 2012 года, выявлены некачественные подушки безопасности.

Дилеры Ford проинформируют владельцев машин, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения бесплатных ремонтных работ.

12 марта сообщалось, что «АвтоВАЗ» отзывает с российского рынка 12 192 автомобиля моделей Lada Vesta, Xray и Largus.