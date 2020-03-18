В России отменят пошлины на ввоз электромобилей

В России и других странах, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), обнулят пошлины на ввоз электромобилей. Об этом 18 марта сообщают «Вести».

Отмечается, что беспошлинно ввозить новые и подержанные электрокары разрешила Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК): нулевые ставки будут действовать до конца 2021 года.

По данным ЕЭК, за 10 месяцев 2019 года на территорию ЕАЭС было ввезено электромобилей на общую сумму $15 млн, причем 60% импорта пришлось на Россию. Аналитики считают, что это — наглядная демонстрация имеющегося у общества интереса к электрическому транспорту.

26 ноября стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал законопроект об освобождении столичных владельцев электромобилей от транспортного налога.

Согласно документу, льгота для владельцев электромобилей будет действовать до 31 декабря 2024 года. Ожидается, что это позволит расширить использование экологически чистого электротранспорта в городе.