Nissan запатентовал в России новый кроссовер Juke

В базе Федерального института промышленной собственности опубликованы изображения кроссовера Nissan Juke второго поколения. Это может говорить о том, что автомобиль в ближайшее время появится на российском рынке.

Автомобиль впервые был представлен осенью 2019 года. Габаритная длина машины — 4210 мм, ширина — 1800 мм, высота — 1595 мм. Она на 85 мм длиннее, на 170 мм шире и 30 мм ниже модели первого поколения. Увеличилось свободное пространство в районе коленей задних пассажиров и вырос объем багажника. В то же время автомобиль стал на 23 кг легче предыдущей модели.

Новинка оснащена трехцилиндровым литровым мотором мощностью 117 л.с. Двигатель работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой или с семидиапазонным «роботом».

5 декабря сообщалось, что поставки лимитированного спортивного купе Nissan GT-R50 by ItaLDesign намечены на вторую половину 2020 года.