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Kia выпустила новый кроссовер Sorento

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Фото: Kia
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Корейская компания Kia представила четвертое поколение среднеразмерного кроссовера Sorento.

Как говорится в пресс-релизе, поступившем 18 марта «Известиям», внешность автомобиля выполнена в соответствии с фирменной концепцией «Улыбка тигра»: серийная машина получила передний бампер с большим воздухозаборником, широкую радиаторную решетку, а также узкие светодиодные фары.

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В салоне нового кроссовера Kia Sorento установлены 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, информационно-развлекательная система с сенсорным экраном диагональю 10,25 дюйма, а также беспроводное зарядное устройство для смартфонов.

Автомобиль получил гибридную силовую установку, состоящую из 1,6-литрового бензинового двигателя, и электромотора. Суммарная мощность агрегата составляет 230 л.с.

Также покупателям предложат версию автомобиля с 2,2-литровым дизельным двигателем мощностью 202 л.с.

В оснащение нового кроссовера Kia Sorento входит система предотвращения фронтальных столкновений с функциями распознавания пешеходов, велосипедистов и автомобилей, круиз-контроль с функцией полной остановки и возобновления движения, система контроля внимания водителя.

О сроках выхода модели на российский рынок будет объявлено позднее.

5 февраля сообщалось, что Kia представила на автосалоне в Дели (Индия) концептуальный компактный кроссовер Sonet.

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