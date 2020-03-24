Mercedes-Benz актера Роуэна Аткинсона выставили на торги

В Великобритании на аукционе Classic Car Auctions продается автомобиль Mercedes-Benz 500E 1993 года выпуска, который ранее принадлежал актеру Роуэну Аткинсону, известному по роли мистера Бина в одноименном сериале.

Этот седан был куплен новым в Японии, а в Великобританию попал в декабре 2015 года. По внутренней оценочной шкале аукциона автомобиль получил 108 баллов из максимальных 135.

Седан Mercedes-Benz 500E оснащен пятилитровым бензиновым двигателем V8 мощностью 322 л.с. и автоматической коробкой передач. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 5,5 с. Максимальная скорость составляет 260 км/ч.

19 февраля сообщалось, что на онлайн-аукционе eBay продается автомобиль Porsche 911, который был переделан в багги американскими тюнерами из фирмы Smash Customs.