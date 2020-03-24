Минпромторг предложил изменить программу льготного автокредитования

В России могут увеличить максимальную цену автомобиля, подходящего под программу льготного кредитования, с 1 млн до 1,5 млн рублей. Об этом 24 марта сообщает Autonews со ссылкой на Минпромторг.

«Это позволит многодетным семьям приобрести на более выгодных условиях новый автомобиль, отвечающий всем требованиям безопасности и позволяющий разместить в салоне до семи человек», — отметил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Кроме того, в ведомстве предложили распространить действие программы «Семейный автомобиль» на семьи, имеющие одного и более несовершеннолетних детей. В настоящее время данная программа предназначена для семей с двумя и более несовершеннолетними детьми.

5 февраля сообщалось, что в 2019 году автомобили в России подорожали в среднем на 9%. Легковые машины российского производства в прошедшем году в среднем увеличились в цене на 8,6% — почти до 1,3 млн рублей. Стоимость иномарок за этот период росла еще быстрее — на 9,4%, до 3,8 млн рублей.