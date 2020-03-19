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Эксперты посчитали КПД личного автомобиля в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Согласно данным Центра организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД), в обычный будний день большинство водителей в столице не используют свой личный транспорт. Об этом говорится в официальном Тwitter-аккаунте организации в четверг, 19 марта.

«Посмотрели КПД (коэффициент полезного действия. — Ред.) личного автомобиля в рабочий день в Москве. Итог: 93% времени автомобиль припаркован. И только 7% везет своего хозяина по делам», — отмечается в сообщении ЦОДД.

Ранее специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели исследование и выяснили, почему россияне стали реже пользоваться личными автомобилями.

Так, почти половина (47%) жителей страны готова отказаться от частого пользования автомобилем из-за высоких цен на бензин. Далее идут дорогое обслуживание машины, ее страхование и налоги (16%), финансовые трудности и попытки экономить (15%), загруженность автотрасс (14%), забота об окружающей среде (8%) и неудовлетворительное состояние дорог (7%).

6 марта сообщалось, что на московских дорогах появились 113 дополнительных камер фиксации нарушений правил дорожного движения.

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