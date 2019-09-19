Прямой эфир

Россияне стали реже пользоваться автомобилем из-за дорогого бензина

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели исследование и выяснили, почему россияне стали реже пользоваться личными автомобилями. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование центра. Всего в опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян.

Так, почти половина (47%) жителей страны готова отказаться от частого пользования автомобилем из-за высоких цен на бензин. Далее идут дорогое обслуживание машины, ее страхование и налоги (16%), финансовые трудности и попытки экономить (15%), загруженность автотрасс (14%), забота об окружающей среде (8%) и неудовлетворительное состояние дорог (7%).

18 сентября сообщалось, что в России, по состоянию на 1 июля 2019 года, насчитывалось 52,4 млн автомобилей. Больше всего в стране легковых машин. Их насчитывается 44,1 млн единиц, что составляет 84% от всего объема автопарка страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«АвтоВАЗ» приостановил продажи партии Lada Largus
Skoda выпустила первый в своей истории серийный гибрид

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019