Россияне стали реже пользоваться автомобилем из-за дорогого бензина

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели исследование и выяснили, почему россияне стали реже пользоваться личными автомобилями. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование центра. Всего в опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян.

Так, почти половина (47%) жителей страны готова отказаться от частого пользования автомобилем из-за высоких цен на бензин. Далее идут дорогое обслуживание машины, ее страхование и налоги (16%), финансовые трудности и попытки экономить (15%), загруженность автотрасс (14%), забота об окружающей среде (8%) и неудовлетворительное состояние дорог (7%).

18 сентября сообщалось, что в России, по состоянию на 1 июля 2019 года, насчитывалось 52,4 млн автомобилей. Больше всего в стране легковых машин. Их насчитывается 44,1 млн единиц, что составляет 84% от всего объема автопарка страны.