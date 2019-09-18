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Skoda выпустила первый в своей истории серийный гибрид

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Фото: Skoda
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Чешская компания Skoda начала серийный выпуск первого в своей истории автомобиля с гибридной силовой установкой.

Как сообщает 18 сентября пресс-служба бренда, дебютной стала модель Skoda Superb iV с бензиново-электрической силовой установкой. Автомобиль был произведен на заводе, расположенном в городе Квасины (Чешская Республика).

Лифтбек Skoda Superb iV оснащается 1,4-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 156 л.с., который работает в паре с электромотором. Суммарная отдача агрегатов составляет 218 л.с. Максимальная дальность хода автомобиля достигает 850 км.

В мае стало известно, что на разработку новых электрических и гибридных моделей, а также на развитие сервисов обеспечения мобильности Skoda в течение четырех лет собирается потратить €2 млрд.

1 августа сообщалось, что специалисты немецкого тюнинг-ателье ABT Sportsline представили доработанную версию кроссовера Skoda Kodiaq RS, которая будет выпущена ограниченным тиражом.

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