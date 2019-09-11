Skoda официально представила хетчбэк Scala Monte Carlo

На Международном автосалоне во Франкфурте (Германия) компания Skoda представила хетчбэк Scala в версии Monte Carlo. Об этом в среду, 11 сентября, сообщает корреспондент «Известий».

Автомобиль получил 17-дюймовые черные легкосплавные диски и темные накладки на бампере и центральных стойках. Также на Scala черная крыша. В салоне машины установлены спортивные сиденья со специальной обивкой Monte Carlo.

Европейским покупателям на выбор будут предлагаться автомобили с четырьмя двигателями — тремя бензиновыми и одним дизельным. Пятый агрегат, работающий на сжатом природном газе, появится до конца года. Мощность моторов составляет от 66 кВт (90 л.с.) до 110 кВт (150 л.с.).

1 августа стало известно, что специалисты немецкого тюнинг-ателье ABT Sportsline представили доработанную версию кроссовера Skoda Kodiaq RS, которая будет выпущена ограниченным тиражом.