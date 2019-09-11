Cupra привезла во Франкфурт электромобиль с запасом хода 450 км

Испанская марка Cupra представила на автосалоне во Франкфурте (Германия) концептуальный автомобиль под названием Tavascan. Об этом 11 сентября сообщает корреспондент «Известий».

Свое название модель получила в честь горнолыжного курорта в Каталонии недалеко от французской границы.

Концептуальный автомобиль отличается большой решеткой радиатора, выдвижными дверными ручками подсвечивающимся логотипом на бампере, угловатыми блоками светодиодных дневных ходовых огней.

Салон автомобиля отделан кожей, карбоном и алькантарой. На передней панели установлены два больших дисплея. Первый представляет собой полностью цифровую приборную панель. Справа от него расположен 13-дюймовый экран мультимедийной системы.

Автомобиль оснащен электрической силовой установкой, суммарная мощность которой составляет 306 л.с. От 0 до 100 км/час машина разгоняется за 6,5 с. Запас хода без подзарядки составляет 450 км.

26 февраля сообщалось, что компания Seat представила новый концептуальный электромобиль Minimo.