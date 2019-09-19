«АвтоВАЗ» приостановил продажи партии Lada Largus

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приостановил продажи одной партии автомобилей Lada Largus из-за возможного дефекта в топливной системе. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщает «Лада Онлайн» со ссылкой на собственный источник информации.

Дефект обнаружен у партии из 935 машин, собранных в период со 2 по 13 сентября 2019 года. В настоящее время компания разрабатывает методы решения проблемы, после чего будет проводиться обслуживание дефектных автомобилей.

Издание отмечает, что на «АвтоВАЗе» не стали комментировать информацию.

16 сентября сообщалось, что «АвтоВАЗ» выпустил лимитированную партию моделей Lada Granta, Lada Xray и Lada Largus в исполнении #Club.