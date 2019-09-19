Прямой эфир

«АвтоВАЗ» приостановил продажи партии Lada Largus

0
Фото: ТАСС/Андрей Холмов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приостановил продажи одной партии автомобилей Lada Largus из-за возможного дефекта в топливной системе. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщает «Лада Онлайн» со ссылкой на собственный источник информации.

Дефект обнаружен у партии из 935 машин, собранных в период со 2 по 13 сентября 2019 года. В настоящее время компания разрабатывает методы решения проблемы, после чего будет проводиться обслуживание дефектных автомобилей.

Издание отмечает, что на «АвтоВАЗе» не стали комментировать информацию.

16 сентября сообщалось, что «АвтоВАЗ» выпустил лимитированную партию моделей Lada Granta, Lada Xray и Lada Largus в исполнении #Club.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«АвтоВАЗ» объявил сервисную кампанию из-за коррозии капота Lada Xray
Названы чаще всего эвакуируемые с московских улиц мощные машины

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019